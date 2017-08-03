金融科技日益普及 惟香港投资者仍偏好真人服务--美盛

路透香港8月3日 - 美盛环球资产管理(LM.N)周四发表最新调查显示，尽管金融科技的应用日益普及，但对比亚洲其他地区，较多香港投资者仍然倾向透过与真人主导而非科技主导的方式获取财务意见。

根据该项调查，51%受访者表示倾向采用以真人主导、科技辅助的方式制定全面财务规划，19%希望仅与真人交流来制定规划；此外，56%受访者倾向通过与纯真人交流，或通过以真人主导、科技辅助的方式进行市场调研，以物色最佳投资机会。

在谈及倾向于依赖真人还是机器顾问建立投资组合时，香港以62%受访者选择真人顾问的比例而高居亚洲区第二，在数量上胜过选择纯科技主导或以科技主导、真人辅助的人。

本次调查在今年1月12日至2月10日期间进行，对象为全球17个国家/市场总共15,300名受访者，年龄组别在18至35岁、36至52岁以及53至71岁大约各占三分之一。亚洲受访者占4,500名，来自香港、新加坡、日本、台湾和中国内地。

调查还显示，53%的香港受访者聘用真人理财顾问，略低于亚洲（日本除外）平均的56%，但高于全球平均的46%。

六成半的香港受访者同意或非常同意这一说法：“我认为科技是相当好的工具，但仍然希望这背后是有专家指导的”。不同世代的香港受访者对此观点认同度很接近，60%的千禧世代和69%的婴儿潮世代（baby boomers，即53至71岁）均对此表示赞同。

美盛环球资产管理香港区董事曾劭科称，“调查结果表明市场正在转型，香港投资者坚持希望在征询投资意见时有真人参与。”

他并指出，香港投资者对于让智慧投顾类进行投资决策的接受水准相对较高，54%的香港投资者表示乐意遵循智慧投顾提供意见。尽管该数据低于亚洲（日本除外）平均的65%，但亦反映香港投资者愿意更广泛地使用金融科技，意味着其使用率未来有缓慢但平稳增长的潜力。

调查显示，香港目前的环境有利于网上理财服务使用率的增长。具体而言，调查结果反映亚洲（日本除外）中平均有高达95%的受访者透过智能电话或平板电脑上网，为全球之首， 而全球平均数仅为85%。在这方面，香港全球排名第四，有93%的受访者为移动网络用户。

但值得注意的是，香港移动网络使用者的比例在不同年龄段中差距不大。婴儿潮世代的香港人使用移动网络服务的比例，仅落后千禧世代5%。这个差距略小于亚洲（日本除外）平均的7%，而全球平均为26%。（完）