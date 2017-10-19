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趣店首日上市大涨 参股股东国盛金控和联络互动将受益
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#中国财经
2017年10月19日 / 凌晨1点36分 / 3 天前

趣店首日上市大涨 参股股东国盛金控和联络互动将受益

1 分钟阅读

路透上海10月19日 - 中国金融科技公司趣店(QD.N)周三在美首日上市，收市较发行价大涨逾两成。继昆仑万维(300418.SZ)后，国盛金控(002670.SZ)和联络互动(002280.SZ)亦分别刊登公告称间接持有趣店股份，该笔投资有望取得不菲收益。 　

国盛金控公告还表示，全资子公司Wa Sung在趣店首次公开发行（IPO）过程中已转让23.22万股，每股转让价即为趣店的发行价格24美元，并拟在超额配售中转售不超过69.66万股，超额配售机制能否成功取决于趣店上市后30天内股价是否高于发行价。

国盛金控称，趣店上市后，公司将按公允价值进行相关资产的后续计量，而本次在IPO过程中出售股份所获款项，亦将增厚公司的投资收益。

2016年底，国盛金控全资子公司以3.75亿元人民币认购北京快乐时代发展公司5%股权，之后北京快乐时代完成VIE架构搭建，Wa Sung取得其境外上市主体趣店的1,508.83万股股份。简单计算，其成本价约为24.85元，国盛金控在趣店项目上目前已获约6倍投资收益。

联络互动公告称，去年1月其投资4.18亿元投资了宁波源峰创投合伙企业，并透过宁波源峰投资了北京快乐时代，从而间接获得趣店股份约2,011万股。趣店上市后，公司将按公允价值对该部分资产进行后续计量，趣店股票成交价将作为确认公允价值的重要依据。

趣店周三在美国上市首日大涨多达48%，估值约为116.7亿美元，这是今年中国公司在美国的最大IPO。至周三收盘，该股上涨21.6%报29.18美元。（完）

发稿 林琦; 审校 曾祥进

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