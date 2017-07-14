焦点：惠誉确认中国评级为A+ 展望稳定

2016年3月3日，英国伦敦，惠誉在金丝雀码头的办公室。

路透北京7月14日 - 惠誉周五维持中国评级为A+不变，展望稳定，并称中国外部财政和宏观经济表现强劲。

惠誉说，短期增长前景仍然有利，过去一年中经济政策一直有效地回应各种国内外因素所造成的压力。

路透调查65家机构预测中值显示，中国今年经济将呈现逐季放缓走势，全年国内生产总值（GDP）增速预计在6.6%，超出中央预定目标。

然而惠誉称，非金融行业债务水平庞大且仍在攀升，此外，金融系统中获得惠誉评级的银行的个别信用质量偏低，仍然构成主权评级的最主要风险。

美国穆迪投资者服务公司(Moody's)在5月将中国主权债信评级下调一个级距，使其与惠誉的评级相同。此举令标普对中国的评级比穆迪和惠誉高一个级距。

穆迪曾表示，随着中国经济增长放缓且债务继续增加，预计未来数年中国的金融实力将会减弱。

惠誉称，预计今年除股权融资以外的官方融资总量将增至国内生产总值(GDP)的208%，2016年和2008年这一比例分别为201%和114%。

惠誉估计，一项范围更广的信贷指标在2017年底将升至GDP的270%左右。该数据中包含了官方数据未直接统计的信贷活动。

惠誉称，根据国际清算银行(BIS)数据，尽管中国家庭债务近年来快速增长，但仍处于适度水平，而中国企业负债水平则是全球主要经济体中最高的。

中国央行周三公布，6月新增人民币贷款1.54万亿元，高于此前路透1.2万亿元的调查预估中值，也高于5月的1.11万亿。

高于预期的新增贷款数据表明，中国当局即便收紧了迫使银行去杠杆的监管规定，但仍保持着对实体经济的支持。

但在6月新增贷款中占48%的家庭贷款规模却较前月下滑55%。

中国政府为抑制债务采取了多管齐下的措施，其效果也体现在减少了表外融资或影子银行活动上。

据路透计算，中国影子银行活动的常见形式--信托贷款、委托贷款和未贴现的银行承兑汇票，其规模在第二季从前季的2.05万亿元人民币降至4,288亿元。(完)