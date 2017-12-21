惠誉将印尼主权债信评级上调至BBB 称经济抗冲击能力增强

路透雅加达12月21日 - 惠誉评级周四将印尼的主权债信评级上调一个级距，至投资级别中第二低位，称该国的宏观经济和货币政策方向增强了经济抵御外部冲击的能力。

惠誉将印尼主权债信评级从BBB-上调至BBB，展望稳定。

惠誉称，过去几年来在以保持稳定为目标的宏观经济政策下，印尼抵御外部冲击的能力稳步增强。

“货币政策纪律已经很充分，可以限制困难时期不稳定的资本外流，”惠誉在声明中称。

“宏观审慎措施帮助遏制了企业外部债务急速增加，同时金融深化与市场稳定性改善同步进行。”

惠誉表示，对宏观稳定性的关注也体现在过去几年可靠的预算假设方面。

投资者对评级上调的消息表示欢迎，印尼卢比IDR=在早盘交易中上涨0.2%，指标股指.JKSE一度上扬0.8%。

在失去投资级别评级将近14年后，惠誉2011年12月将印尼主权评级上调为投资级，标普在今年5月作出了调升至投资级的决定。

财政部金融和风险管理办公室主管Luky Alfirman表示，“在迈入2018年之际，(惠誉)调升评等将使印尼拥有更为丰厚的资本，吸引更多国内外投资流入该国的实体产业和投资领域。”

过去三年来，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)专注于削减公共支出、降低投资瓶颈，并透过一项成功的税惠计划提高了税收。

然惠誉并警告，政府的税收收入“非常低”，经济依然受困于一些结构性弱点。

“印尼的经济持续显现出一些结构性弱点，尽管近来因实施改革而有改善，但以一些指标来看，其发展水平仍比不上许多同类国家。

拜出口回升所赐，今年经济动能已稍有改善，但民间消费乏力已经影响到决策者力争让经济年增长率远高于5%的努力。(完)