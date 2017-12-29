焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎

路透纽约/伦敦12月28日 - 2017年并购交易金额达到2008年金融危机以来的第三高，市场繁荣让企业CEO们更加大胆地追求转型式并购交易(transformative deal)，即便收购目标坚拒不从。

2017年11月，美国加州圣迭戈，高通公司园区的企业标识。REUTERS/Mike Blake

因为包括欧洲在内的全球经济成长加速，今年企业勇于洽谈大型并购交易，甚至在对于美国税改能否最终过关心里没谱的情况下。

让2017年引人注目的是，潜在收购者愿意主动接触目标。在某些并购案中，目标企业拒绝进行谈判，比如芯片生产商博通(Broadcom)(AVGO.O)提出以1,030亿美元现金加股票收购高通(Qualcomm)(QCOM.O)。

“在公司已被卖掉的案例当中，接近80%是由买家找上卖家发起的，而非决定出售业务的那些公司，”高盛(GS.N)并购业务全球联合主管Michael Carr说。

“有些交易受买家主导，他们相信不会面临竞争，这种看法鼓励他们私下大力施压收购目标，暗含公之于众的威胁意味，”Carr补充称。

根据汤森路透初步数据，敌意收购方式帮助全球并购交易规模2017年达到3.54万亿(兆)美元，大致持平于去年的3.59万亿美元。2008年以来的并购高峰年是2015年，当年的并购交易规模高达4.22万亿美元。

过去三年的交易环境颇为有利，比较容易获得低成本债务融资，并且CEO们信心高涨。地缘政治动荡，包括围绕朝鲜核问题的潜在冲突以及德国组建联合政府的谈判进展不畅，都未能抑制并购热情。

“地缘政治不确定性对我们今年的交易活动基本没有什么影响，”Lazard Ltd (LAZ.N)的投行业务副总裁Cyrus Kapadia表示。

“董事会支持有明确战略性理由的交易决策，甚至在英国，虽然退欧带来一些不确定性，但企业仍在寻求大规模交易以提高有机增长，”他补充说。

**欧洲与亚太并购交易增加**

根据汤森路透数据，美国并购同比下降16%至1.4万亿美元，而欧洲并购成长16%至8,560亿美元，亚太地区也有11%的增幅，达到9,120亿美元，抵消了美国的降幅。

今年规模最大的并购交易包括，美国药品连锁店运营商CVS Health (CVS.N)以690亿美元收购医疗保险企业安泰保险(Aetna)(AET.N)；华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)以520亿美元从默多克(Rupert Murdoch)的二十一世纪福克斯影视集团手中买下电影电视部门；以及航空航天设备供应商联合技术(United Technologies)(UTX.N)以300亿美元收购飞机零部件制造商Rockwell Collins (COL.N)。

这些并购交易中，有一些交易的收购价包含了股票，由于股市上涨推升公司市值，因此收购方勇于掏出自家股票进行并购，不单使用现金。

“我们在报价中看到股票的比重增加了，可能是因为交易规模较大，而且有变相的空间，收购方愿意在这些交易中，为收购目标提供额外的好处，”律师事务所Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP的并购事业合伙人Stephen Arcano表示。

而随着更多股权收购公司想把筹集到手的资金活络起来，2017年由私募股权公司支持的并购案规模总计达到3,226亿美元，比上年增加了27%。

业界人士说，美国税改前景目前为止尚未对交易的谈判产生太大影响。

“如果你是收购方，你可能会以综效在哪儿、并购后的增值效应是什么来思考交易案架构，这些才是影响收购价格和溢价的因素，而不是拿基本税率来进行假设，”摩根大通全球并购联席主管Chris Ventresca说。

“而如果你是想卖掉整个公司的那一方，那么只要买家愿意接受你的开价，现在你不但能对溢价有具体的把握，还能透过买方股票搭上税改顺风车。”Ventresca说。

不过，在美国落实税改后，企业可能决定配置更多现金在2018进行并购。

“在海外拥有庞大现金的美国公司，如今可更方便地把资金放在并购市场，而欧洲企业则可能想要把握利好的税务政策在美国进行更多交易，”Perella Weinberg Partners LP的欧洲谘询部门联席主管Dietrich Becker说。(完)