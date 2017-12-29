焦点：2017年全球股权融资规模增加近20% 明年料进一步上升

路透伦敦12月29日 - 2017年全球股权融资规模增加近20%，银行业者预计，由于全球经济改善和股市上涨将刺激更大规模的上市及供股来为收购交易融资，2018年股票发行将进一步增加。

资料图片：2016年1月，欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee/Illustration

截至12月26日的汤森路透Equity Capital Markets (ECM)数据显示，2017年企业股权融资规模7,802亿美元，较去年的6,564亿美元增加19%。

2017年全球首次公开发行(IPO)融资规模增加35%至1,786亿美元。不过，整体股票发行和全球IPO市场不及2014-15年经济周期的高峰水平。

欧洲银行业供股继续在2017年股市资本融资中占据主导，意大利裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)、德意志银行(DBKGn.DE)、瑞士信贷 (CSGN.S)和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)总计融资近350亿美元。美国Snap (SNAP.N)在3月进行的IPO是2017年最大的IPO交易，融资规模为39亿美元。

“我们预计2018年交易量更高，不过组成可能不太一样。资产负债表修复周期可能告一段落，我们将能看到规模更大的IPO、资产剥离、以及为并购筹资进行的发股，”美银美林全球Equity Capital Markets(ECM)主管Craig Coben称。

大型发股活动中，银行业者继续着眼于可能上市的美国科技独角兽公司，即没上市但估值已经达到10亿美元的公司，比方说优步和爱彼迎(Airbnb)等。

在欧洲，市场预期德商拜耳(Bayer) (BAYGn.DE)会进行大规模发股，为以660亿美元收购孟山都(Monsanto)(MON.N)筹资。

“可能会有其他地缘政治冲击，不过若无这些问题，假设波动性继续较低，我们预计明年发股活动会更活跃，”Coben称。

即使美国、俄罗斯与朝鲜之间情势紧张、中东冲突不断，Cboe波动率指数(VIX)也不为所动，在2017年底持续徘徊于纪录低位附近。

大宗商品价格走扬、美债收益率拉回，全球股市也在美元的推波助澜之下于周四来到纪录高点，暗示这股涨势料延续至2018年。

投行人士也表示，预期新兴市场料将再现供股热潮，在这些复苏的市场当中，他们点名了巴西、土耳其与俄罗斯。

摩根士丹利(MS.N)跃居全球整体ECM供股与全球IPO排行榜之首，不过欧洲与美洲则由摩根大通(JPM.N)称霸。

英国企业的股权融资增幅不及其他欧洲国家，部分受围绕英国与欧盟未来经济关系的担忧拖累。

2017年英国企业的股权融资规模较2016年增加2.5%，而德国企业的股权融资规模增长逾一倍。

虽然英国富时100指数.FTSE创下纪录高位，但很多企业取消了上市计划，让投资者担忧。

“投资者对待英国国内企业持谨慎态度。但应结合个案具体分析，”花旗(C.N)的欧洲、中东和非洲股票资本市场负责人Ken Robins说。

“市场将保持警惕，但英国将会迎来跨境上市，”花旗欧洲、中东和非洲辛迪加股票资本市场的负责人Suneel Hargunani说。

全球大型股票交易所的IPO情况：

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