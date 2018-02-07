焦点：刚迈进2018年 银行业者纷纷修正年底欧美公债收益率预测

路透伦敦2月6日 - 步入2018年才一个月有余，几家银行就已经上调对年末美国和欧洲指标公债收益率水位的预估，再次表明随着宽松货币政策走向终结，债市形势发生转变。

本周全球股市暴跌推动投资者寻求债券避险，推动债券收益率大幅下降，这表明借款成本上涨不会是直线上升的。

但这不会改变分析师的看法，即今年收益率只会上涨。

汇丰周二对客户表示，其现在预计德债收益率年底时将达到0.90%，高于之前预估的0.60%。

过去三周已有数家银行上修对年底时美国和欧洲公债收益率的预估，其中包括瑞银、德意志银行、摩根大通、瑞穗、德国商业银行以及汇丰。

荷兰银行和荷兰合作银行等银行表示，由于年初时债券收益率升势快于预期，他们正在修正预估。

美国10年期公债收益率本周升至四年高点约2.89%，德国10年期公债收益率升至逾两年高位。

“债市的看跌动能让我们大吃一惊，”荷兰合作银行驻伦敦利率策略负责人Richard McGuire说道。“今年卖压更加明显的原因在于，支持收益率走高的理由非常多。”

另一家大型欧洲银行告诉路透，已上修了其对美债收益率的预估，但出于监管原因无法透露详情。

瑞银预计指标10年期德债收益率年底将收在1%，之前预估为0.90%。

瑞银已将其对10年期美债收益率的年终预估上调了0.2%至2.90%，德意志银行则预计美债收益率可能升至3.25%，高于之前预估的2.95%。

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经济数据强劲、通胀预期上升、加上央行的鹰派言论，都促使投资者和分析师重新评估债市前景。

甚至在债市本周回升后，10年期德债和美债收益率还是比去年底的水平高出了26-30个基点。

上述升幅远远超过2017年前六周的可比变动幅度，为银行这么早就重新考虑债券预测埋下伏笔。

摩根大通在1月中旬将其对10年期美债收益率的预测从2.70%上调至2.85%。

欧洲方面，对于债券收益率上升的预测普遍更为温和，这反映了对于通胀的谨慎态度。该地区的通胀仍低于欧洲央行约2%的目标。

ING将其对年底时德债收益率的预估温和上调至0.85%。

汇丰和瑞穗称，欧元区货币市场反映的利率升高预期，是他们向上修正欧洲债券收益率预估的主要原因。

“市场对升息的预期比我们认为的更为激进，”瑞穗利率策略主管Peter Chatwell称。

“但除非欧洲央行在未来的会议上大幅调降其对通胀的预测，否则升息风险溢价就不太可能被从市场挤出。”(完)