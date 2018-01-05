焦点：2018年加拿大并购活动将迎来增长 得益于股市上涨和美国税改

路透多伦多1月4日 - 投资银行家认为，得益于股市上涨和美国税改尘埃落定，加拿大企业并购活动在经历了2017年的放缓低迷后，料将在2018年迎来增长。

资料图片：2016年3月，华盛顿，一名骑行者经过艾森豪威尔办公大楼悬挂的美国和加拿大两国国旗。REUTERS/Kevin Lamarque

汤森路透周四公布的数据显示，2017年加拿大并购案规模下降6%至2,397亿美元，2016年为2,551亿美元。

围绕税改的不确定性遏制了2017年的并购活动，但鉴于美国税改案已在去年底通过，银行家们由此预期这将增强美国公司对加拿大公司的吸引力，从而吸引资金流向并购领域。

按照美国总统特朗普极力推动的税改案，美国公司税从35%大幅降至21%。

与此同时，加拿大和美国股市都创下纪录高位，银行家认为繁荣的股市亦将提振并购活动。

“我们预计2018年并购活动将十分强劲，”加拿大富国银行证券联合主管Darin Deschamps说道。

“加拿大和美国的经济状态比较健康，企业流动性十分强健，银行业系统希望向外贷款，而金融市场又极具吸引力，”Deschamps说道。

然而，围绕北美自由贸易协定(NAFTA)的不可见性一直让部分潜在买家畏手畏脚。部分专家预计NAFTA的问题将在今年上半年解决。

“存在达成交易的愿望，但由于NAFTA谈判在一定程度上增添了不确定性，要在某些行业找到价值点较为困难，”摩根大通驻加拿大负责人David Rawlings说道。

特朗普威胁称若谈判破裂美国将退出NAFTA，部分银行业者称他们视此为加拿大企业的良机。

“围绕继续实行现有NAFTA协定的风险，迫使企业开展并购，尝试在可能出现的后NAFTA世界中自我定位，”花旗集团加拿大投资银行业务董事总经理Grant Kernaghan表示。

Kernaghan预期，在这种环境下，加拿大企业将以汽车、造纸、电信设备等行业的美国企业为收购目标。

寻求投资大量资金的养老基金料将引燃交易活动，养老基金为全球最活跃的并购交易撮合者之一。

“养老基金有大量需要代表受益人进行配置的资金，他们确实必须寻求诸多不同的机会，”‎RBC Capital Markets并购联合主管Peter Buzzi称。

境外并购在2015年和2016年达到顶峰，然后在去年下滑。去年国内企业并购资产，规模最大者包括Cenovus Energy (CVE.TO)以168亿加元收购康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)的部分资产等。

“2017年期间，市场对并购的信心当然已经提升，”BMO加拿大及国际并购主管Geoff Barsky称。“我们预期2018年境外(并购)活动将会增多。”(完)