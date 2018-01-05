FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：2018年加拿大并购活动将迎来增长 得益于股市上涨和美国税改
频道
专题
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
半岛局势
综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
深度分析
调查：美元困局尚未结束 但2018年处境将有所改善
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
January 5, 2018 / 3:11 AM / a day ago

焦点：2018年加拿大并购活动将迎来增长 得益于股市上涨和美国税改

2 分钟阅读

路透多伦多1月4日 - 投资银行家认为，得益于股市上涨和美国税改尘埃落定，加拿大企业并购活动在经历了2017年的放缓低迷后，料将在2018年迎来增长。

资料图片：2016年3月，华盛顿，一名骑行者经过艾森豪威尔办公大楼悬挂的美国和加拿大两国国旗。REUTERS/Kevin Lamarque

汤森路透周四公布的数据显示，2017年加拿大并购案规模下降6%至2,397亿美元，2016年为2,551亿美元。

围绕税改的不确定性遏制了2017年的并购活动，但鉴于美国税改案已在去年底通过，银行家们由此预期这将增强美国公司对加拿大公司的吸引力，从而吸引资金流向并购领域。

按照美国总统特朗普极力推动的税改案，美国公司税从35%大幅降至21%。

与此同时，加拿大和美国股市都创下纪录高位，银行家认为繁荣的股市亦将提振并购活动。

“我们预计2018年并购活动将十分强劲，”加拿大富国银行证券联合主管Darin Deschamps说道。

“加拿大和美国的经济状态比较健康，企业流动性十分强健，银行业系统希望向外贷款，而金融市场又极具吸引力，”Deschamps说道。

然而，围绕北美自由贸易协定(NAFTA)的不可见性一直让部分潜在买家畏手畏脚。部分专家预计NAFTA的问题将在今年上半年解决。

“存在达成交易的愿望，但由于NAFTA谈判在一定程度上增添了不确定性，要在某些行业找到价值点较为困难，”摩根大通驻加拿大负责人David Rawlings说道。

特朗普威胁称若谈判破裂美国将退出NAFTA，部分银行业者称他们视此为加拿大企业的良机。

    “围绕继续实行现有NAFTA协定的风险，迫使企业开展并购，尝试在可能出现的后NAFTA世界中自我定位，”花旗集团加拿大投资银行业务董事总经理Grant Kernaghan表示。

    Kernaghan预期，在这种环境下，加拿大企业将以汽车、造纸、电信设备等行业的美国企业为收购目标。

    寻求投资大量资金的养老基金料将引燃交易活动，养老基金为全球最活跃的并购交易撮合者之一。

    “养老基金有大量需要代表受益人进行配置的资金，他们确实必须寻求诸多不同的机会，”‎RBC Capital Markets并购联合主管Peter Buzzi称。

    境外并购在2015年和2016年达到顶峰，然后在去年下滑。去年国内企业并购资产，规模最大者包括Cenovus Energy (CVE.TO)以168亿加元收购康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)的部分资产等。

    “2017年期间，市场对并购的信心当然已经提升，”BMO加拿大及国际并购主管Geoff Barsky称。“我们预期2018年境外(并购)活动将会增多。”(完)

    编译 高琦/王琛/侯雪苹；审校 杜明霞/艾茂林/陈宗琦

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below