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焦点：空客面对A380超大客机全球销售迟滞 寄望于中国市场
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2017年9月20日 / 凌晨4点32分 / 1 个月前

焦点：空客面对A380超大客机全球销售迟滞 寄望于中国市场

2 分钟阅读

6月25日，第52届巴黎航展期间展示的空客A380飞机。REUTERS/Pascal Rossignol

路透北京9月19日 - 空中客车(AIR.PA)中国公司总裁兼首席执行官陈菊明周二表示，由于客流量增长，未来五年左右中国的航空公司可能需要60-100架空客A380客机。目前，市场对空客这种超大型客机的未来需求存在疑问。

中国的强劲需求如果能够转化为订单，将会对A380这种全球最大的喷气式飞机带来极大的促进。目前A380飞机面临需求迟滞的问题，因航空公司转而关注新一代更灵活、能效更高的远程飞机，比如空客的A350以及竞争对手波音(BA.N)的787。

中国是全球成长最快的航空市场，也是空客以及波音大力投入的主战场。波音公司最近预测，中国未来20年在飞机方面的支出将超过1万亿美元。

陈菊明表示，他根据对市场、客流、航线以及经济形势的研究，充分相信中国的航空公司在未来五到七年将需要至少60架A380客机。

空中客车已向中国南方航空(600029.SS)销售了五架A380，但该机型还未能渗透中国市场，尽管公司提出了强劲的需求预估。

空中客车认为，A380在像中国等旅游业热络发展且交通拥堵的市场会受到青睐。不过，A380一直苦于和体积较小且更有弹性的双引擎机型竞争。

7月时，空中客车签署了向中国销售140架A320和A350飞机的协议，涉及金额接近230亿美元。中国在空中客车全球交付方面占22%左右的比例。

陈菊明称，如果一家航空公司领先订购大量的A380，其他航空公司则会效仿跟进，预计这会产生多米诺效应，公司方面正在努力促使出现这样的效益。

不过他承认，争取中国买家恐非易事。

他表示，对于A380的经营缺乏信心，这一点持续困扰着中国航空公司。

空客周三将在天津举行A330宽体客机完成和交付中心的开幕典礼。这是空客在欧洲以外地区的首个宽体机总装中心，预计今年就可交付首架A330客机。

空客中国公司首席运营官马福朗(Francois Mery)表示，空客计划到2020年时将在中国的行业合作活动提高一倍至10亿美元，因此已在讨论将在中国设置更多具有高价值的工作。

“这不仅仅是数量，也关乎质量。”他说道，“中国雄心勃勃想要进入这个领域，生产自己的飞机，他们需要发展各种技术。鉴于此，只要不流于天真，我们当然要与他们合作。”（完）

编译 郑茵/侯雪苹/高琦 审校 汪红英/张明钧/陈宗琦

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