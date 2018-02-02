焦点：Alphabet第四季获利不及预估 因支出增加抵销广告需求增长

路透2月1日 - 谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)周四表示，尽管营收意外强劲，但第四季获利逊于预估，因公司支出增加，抵销了移动应用广告需求的增长。

Alphabet股价盘后跌逾4%，报1,119.22美元。

公司第四季营收增加24%至323亿美元，高于汤森路透I/B/E/S对分析师平均预估的319亿美元。调整后季度获利为68亿美元，或每股盈余9.70美元，逊于预估的70亿美元，或每股盈余10美元。

获利数据扣除了美国新税法相关的一次性支出99亿美元。

智能手机在全球的使用越来越多，一直是社交媒体企业Facebook(FB.O)和谷歌的一大财源，研究公司EMarkter估计这两家公司在移动广告销售领域所占份额共近60%。

谷歌出售其搜索引擎、迅速增长的YouTube视频流服务、第三方网站和应用软件上的广告位置。

该公司投放移动广告的算法效果变得更好，让顾客可能愿意看完广告，安装一款应用软件，或访问网站。

在这些广告的带动下，Alphabet全年营收1,109亿美元，较2016年增长23%，首次超过1,000亿美元。获利下降35%至126亿美元，因税改及去年夏天的一笔开支，当时其被欧盟因垄断罚款27亿美元，案件正在上诉。

消费者对Alphabet、Facebook和亚马逊(AMZN.O)等科技公司最大的忧虑包括，对隐私、垄断商业行为或内容审查可能出现的进一步监管。这些企业正利用无可匹敌的消费者行为数据，拓展到核心事业以外的业务。

Alphabet股价去年大涨逾30%，标普500指数.SPX则跳升19%。但部分分析师称，该行业被低估了，因有数以十亿美元计的交易，从商铺和其他传统通路转移至通过应用程序和网站进行。

Alphabet正设法通过新业务维持营收增长，包括经由谷歌销售云计算和电邮服务给其他企业，尝试通过Waymo运营一个自驾出租车队，及在Verily授权医疗技术。

2017年来自谷歌的非广告营收加上Verily和其他Alphabet麾下企业的营收为155亿美元，占总营收的14%左右；2016年为109亿美元，占总营收的12%。(完)