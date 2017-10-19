焦点：苹果iPhone 8销售乏力 拖累苹果股价挫跌

路透10月19日 - 苹果(AAPL.O)股价周四收跌2.4%，因有迹象显示iPhone 8需求疲弱，导致分析师和投资者质疑该公司对最新机型的分级发布策略。

2017年9月22日，纽约，苹果第五大道零售店迎来iPhone 8首批顾客。REUTERS/Brendan McDermid

美国和加拿大无线运营商公布第三季客户手机升级速度放缓。一些人预计11月iPhone X上市后会加速，但还有一些人谨慎地认为，手机价格较高可能抑制需求。

加拿大最大的移动通讯公司Rogers Communication(RCIb.TO)执行长周四表示，消费者对9月开始发售的iPhone 8和8 Plus的兴致不高，这表明在11月3日推出价格更高的iPhone X前，这些手机销售疲弱。

但一些分析师称，整体手机产量似乎与他们稍早的预期一致，iPhone 8销售疲弱是否会影响iPhone营收和利润还不好说，因为消费者可能仍购买利润更高、内存更大的老机型。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)财务长Matt Ellis称，第三季最新手机升级需求较前几年下滑，但他预期在iPhone X发布后，升级需求将会大增。

“我认为大家所看到的情况是，一些新产品的面世时机选择与过去不太一样，”Ellis在业绩电话会议上表示。

“随着假日季的到来，一些新产品会推出，我们认为可能会出现强劲需求。”

对需求情况的不确定性，以及台湾媒体报导称iPhone 8产量缩减，推动苹果股价收低2.4%。

“华尔街对于下一个iPhone周期遭遇的任何阻力超级敏感，并导致我们看到股价出现膝跳反应，”GBH Insights驻纽约首席策略官Daniel Ives说。

“市场的注意力放在将于11月推出的iPhone X上面，iPhone 8的需求自然就会疲软。(不过)我们相信这只是个开端，未来将出现由X引领的规模最大的iPhone周期。”

美国无线电讯运营商AT&T (T.N)上周表示，第三季度后付费手机升级数量较上年同期减少将近90万支。

苹果不再定期更新销售数字，但供应渠道、无线运营商以及分析师可以帮助了解需求情况。

当苹果宣布2017年底前发布两款手机的计划时，果粉们颇感失望，因为iPhone X要等到11月。

不过也有人担心，这款iPhone问世10周年纪念版手机价格不菲，未必会像通常新款苹果手机发布时那样引来狂热追捧。

也有人担心iPhone X较高的价格可能令运营商不愿意趸货，客户也有可能最终打消购买计划。

Rogers执行长Joe Natale认为市场对iPhone X的期待很高，但他指出库存将会有限，就售价999美元起跳来看，也实在是一款昂贵的电子产品。(完)