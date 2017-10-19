FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：苹果iPhone 8销售乏力 拖累苹果股价挫跌
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月19日 / 晚上11点17分 / 2 天内

焦点：苹果iPhone 8销售乏力 拖累苹果股价挫跌

2 分钟阅读

路透10月19日 - 苹果(AAPL.O)股价周四收跌2.4%，因有迹象显示iPhone 8需求疲弱，导致分析师和投资者质疑该公司对最新机型的分级发布策略。

2017年9月22日，纽约，苹果第五大道零售店迎来iPhone 8首批顾客。REUTERS/Brendan McDermid

美国和加拿大无线运营商公布第三季客户手机升级速度放缓。一些人预计11月iPhone X上市后会加速，但还有一些人谨慎地认为，手机价格较高可能抑制需求。

加拿大最大的移动通讯公司Rogers Communication(RCIb.TO)执行长周四表示，消费者对9月开始发售的iPhone 8和8 Plus的兴致不高，这表明在11月3日推出价格更高的iPhone X前，这些手机销售疲弱。

但一些分析师称，整体手机产量似乎与他们稍早的预期一致，iPhone 8销售疲弱是否会影响iPhone营收和利润还不好说，因为消费者可能仍购买利润更高、内存更大的老机型。

威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)财务长Matt Ellis称，第三季最新手机升级需求较前几年下滑，但他预期在iPhone X发布后，升级需求将会大增。

“我认为大家所看到的情况是，一些新产品的面世时机选择与过去不太一样，”Ellis在业绩电话会议上表示。

“随着假日季的到来，一些新产品会推出，我们认为可能会出现强劲需求。”

对需求情况的不确定性，以及台湾媒体报导称iPhone 8产量缩减，推动苹果股价收低2.4%。

“华尔街对于下一个iPhone周期遭遇的任何阻力超级敏感，并导致我们看到股价出现膝跳反应，”GBH Insights驻纽约首席策略官Daniel Ives说。

“市场的注意力放在将于11月推出的iPhone X上面，iPhone 8的需求自然就会疲软。(不过)我们相信这只是个开端，未来将出现由X引领的规模最大的iPhone周期。”

美国无线电讯运营商AT&T (T.N)上周表示，第三季度后付费手机升级数量较上年同期减少将近90万支。

苹果不再定期更新销售数字，但供应渠道、无线运营商以及分析师可以帮助了解需求情况。

当苹果宣布2017年底前发布两款手机的计划时，果粉们颇感失望，因为iPhone X要等到11月。

不过也有人担心，这款iPhone问世10周年纪念版手机价格不菲，未必会像通常新款苹果手机发布时那样引来狂热追捧。

也有人担心iPhone X较高的价格可能令运营商不愿意趸货，客户也有可能最终打消购买计划。

Rogers执行长Joe Natale认为市场对iPhone X的期待很高，但他指出库存将会有限，就售价999美元起跳来看，也实在是一款昂贵的电子产品。(完)

编译 李爽/徐文焰/郑茵 审校 张荻/戴素萍

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below