焦点：苹果股价创纪录高位 分析师看好iPhone X的需求和销量

路透10月30日 - 多名分析师淡化了对苹果(AAPL.O)iPhone X生产问题的顾虑，并看好该款手机的需求和销量，这推动苹果股价周一创下纪录高位。

2017年9月12日，美国加州库比蒂诺，苹果发布iPhone X智能手机。REUTERS/Stephen Lam

苹果未公布iPhone的预订数据，投资者和分析师只能通过对苹果供应商的调研、消费者调查和其它行业指标来追踪其产量数据。

但分析师周一发出乐观评论，表明iPhone X的需求强劲；该款手机上周五开始接受预订。

苹果将于周四公布季度业绩，届时将发布销售数据。

自9月12日苹果推出新款iPhone以来，该公司股价到上周四收盘已下跌2.5%。上周五苹果股价反弹，因公司称其10周年版本的iPhone X预购“非常火爆”。

股价在盘初一度升至168.07美元，市值增加了近260亿美元，使得苹果距离成为首家市值一万亿(兆)美元的公司越来越近。但股价涨幅后来缩窄，终场收涨2.25%，报166.72美元。

知名行业分析师Daniel Ives周一将其预估的预购数量上调1,000万部。Ive任职于研究机构GBH Insights。

Ive将他对iPhone X的预购需求预估从4,000万部调高至5,000万部，并称iPhone X开卖初期取得“亮眼成功”。

“iPhone X本周五，也就是11月3日将正式在苹果零售店上架，在目前iPhone X供应有限的情况下，我们预期全球需求将非常高，”Ives说。

经纪商Nomura Instinet的Jeffrey Kvaal说，苹果和美国无线运营商把iPhone X预购订单的出货时间延长为5-6周，时间比前几代的机型还要久，显示需求强劲。

被路透问及生产瓶颈是否引发出货延迟时，Tigress Financial Partners分析师Ivan Feinseth表示：“不会，并没有瓶颈存在。这是一家供应链管理良好的公司。”

不过Drexel Hamilton分析师Brian White警示表示，由于零部件供应问题，下订的消费者可能同样得等待更久的时间。零部件供应问题已促使苹果将iPhone X上市时间推迟至11月。

“虽然我们相信苹果受益于iPhone X的强劲需求，但苹果也正苦于应对供应面的限制，”White表示。他给予苹果买进的评级。

华尔街看好苹果，38家券商中有32家给予苹果“买进”或更高的评级。以他们的股价目标中值180美元计算，苹果市值相当于近9,300亿美元。(完)