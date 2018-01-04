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焦点：亚洲煤炭价格触及2016年底以来最高 归因冬季需求及航道拥堵
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January 4, 2018 / 8:55 AM / 更新于 a day ago

焦点：亚洲煤炭价格触及2016年底以来最高 归因冬季需求及航道拥堵

2 分钟阅读

路透新加坡1月4日 - 亚洲指标动力煤价格已涨至2016年以来最高水准，受中国需求推动，另外也是因为在印尼的装货延迟，加剧了主要煤炭港口外的航道拥堵局面。

资料图片：2012年6月，澳洲纽卡斯尔港的煤炭堆场。REUTERS/Daniel Munoz

澳洲纽卡斯尔港煤炭船货现货价已较11月底所及低位反弹近15%，这归功于中国放松进口限制以弥补冬季燃料短缺。

图表：澳洲纽卡斯尔港煤炭船货现货价 reut.rs/2Cm6Xnc

“放松限制背后的缘由在于，要确保公用事业的煤炭供应，因为东部地区一些燃煤电厂一直以最低煤炭库存运转，”光大期货煤炭分析师张笑金表示。

贸易商称，来自印度的强劲订单也在支撑价格，周三触及每吨105.65美元，为2016年11月以来最高。

“印度整个第一季都在买进，意味着短缺的情不会很快就结束，”一位不愿具名的大型商社煤炭交易员表示。

图表：印度动力煤进口 reut.rs/2CPM44U

**大壅塞**

中国各地进口码头的瓶颈，以及印尼加里曼丹岛装运港口延迟，均加剧了市况紧俏；加里曼丹岛是全球大型动力煤矿区之一。

“加里曼丹上货有困难，是因为雨势滂沱。这已经导致供应订单转移至澳洲纽卡斯尔，推高那里的价格，”另一名煤炭交易员表示，由于他未获准就交易活动置评，因此要求匿名。

壅塞的问题始于2017年底，如今进一步恶化。

汤森路透EIKON航运数据显示，加里曼丹外海有约100艘大型乾散货船等待装运煤炭，这些船多数在Samarinda及Taboneo苦候。

数据显示，有些船只从10月底起就等在那儿了。

还有更多的船舶等着在中国卸载煤炭，上海/宁波港口外以及渤海湾有400到500艘大型乾散货运船舶在等候。渤海湾涵盖天津、曹妃甸、青岛和鲅鱼圈区的港口。

这一数字要高于2017年底在中国和澳洲港口外等待装货或交货的船舶数量，当时有大约300艘船舶等候。

分析师预计市场紧俏局面将延续到落在2月份的中国春节。

“拥堵问题和供应延迟推高了价格。我们认为冬季海运煤价格所获得的支撑将持续到中国春节，尤其是来自中国和印度的支撑，”能源咨询公司Wood Mackenzie亚洲煤炭市场首席分析师Shirley Zhang说道。

但张笑金表示，较长期而言，由于中国有可能恢复进口限制，煤价应该会回落，预计到2021年纽卡斯尔港出口的煤价将降至每吨69美元。

“总体来说，亚洲需求增长的驱动力正在从中国转向印度和东南亚，其中包括越南，”她说道，这些地区的需求增长强劲，将需要对煤炭进行投资。

地图：煤炭运输拥堵状况 reut.rs/2ClOo2m

(完)

编译/审校 刘秀红/张明钧/王琛/高琦/艾茂林

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