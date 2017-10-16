焦点：亚洲石油买家转向美国寻求廉价原油供应

路透新加坡/纽约10月16日 - 亚洲买家将在2017年底和明年初增加美国原油进口，因在美国原油产量增加之际，飓风打击了该国对原油的需求，这促使亚洲买家在美国寻求便宜的石油供应。

资料图片：2016年6月，驶经新加坡南部海域的多艘油轮。REUTERS/Edgar Su

据航运业消息人士和汤森路透Eikon的数据显示，11月最多有11艘油轮将抵达亚洲，这些油轮部分或全部装载美国原油，10月稍晚和11月还将有12艘油轮在美国装上石油然后前往亚洲。

由于哈维等飓风过后，美国炼油厂仍在努力恢复正常，本地的原油需求受到抑制，导致美国西德克萨斯中质油(WTI)较布兰特原油的贴水创数年来最阔水准。

“在11月至明年1月期间，将有大量美国原油被运往亚洲，”一位中国贸易商称，该贸易商已购买了400万桶12月抵达的中质美国原油。由于未获授权对媒体发言，他未透露姓名。

据美国能源资料协会(EIA)，两种原油的价差已带动9月底美国原油出口升至纪录高位198万桶/日。

摩科瑞能源贸易集团执行长Marco Dunand上周称，未来两到三周的出口可能将达到220万桶/日。

一些亚洲国家和地区的政府寻求将原油供应来源多元化，并减少与美国的贸易顺差，这也是推动因素之一。印度继中国、日本和韩国之后，10月进口了第一批美国原油。

中东原油升水较高，亦在激发亚洲对美国供应原油的兴趣。

一名中国交易员称，“美国中质含硫原油可以替代多数中东原油，轻质原油可以替代一些非洲原油。”

**目的地亚洲**

据汤森路透Eikon的数据，11月到岸亚洲的油轮包括八艘超大型油轮(VLCC)，每艘装载能力在200万桶，三艘苏伊士型油轮，装载能力是VLCC的一半。

中国依旧是最大的买家，购买了四艘船货，其次是韩国，购买了三艘，而印度购买了两艘。数据显示剩余的两艘可能前往新加坡。

一位知情人士表示，中石化(600028.SS)(0386.HK)旗下的联合石化主导市场，2017年料将进口550万吨，今年前八个月进口了360万吨。路透未能立即联系到联合石化进行置评。

还有12艘油轮被临时租用，在10月和11月装载美国原油。

当中有四艘是韩国买家租用的超级油轮，将载运墨西哥和美国原油。

包括印度石油公司(IOC)(IOC.NS)在内，印度当地多家炼油业者也购买了首批美国原油，将在第四季交运。

日本最大炼油业者JXTG Holdings (5020.T)已经临时租用了一艘超大型油轮(VLCC)，将在11月装运墨西哥和美湾原油。该公司拒绝对个别交易置评。

布兰特/WTI原油价差图表： reut.rs/2xHJRsZ (完)