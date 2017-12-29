焦点：2017年亚太地区(除日本外)银团贷款规模降至五年低点--TRLPC

路透香港12月29日 - 2017年亚太地区(除日本之外)的银团贷款规模触及五年低点4,453.1亿美元，比2016年的4,678亿美元下滑4.81%，因并购活动放缓，且美元、欧元、日圆等三国集团(G3)货币债券发行量创纪录，限制了贷款规模。

资料图片：2014年11月，香港，在一家货币兑换店拍摄的美元、欧元和其他货币的符号。REUTERS/Damir Sagolj

亚太地区银团贷款已连续第三年下滑，规模降至2012年以来最低，当年的贷款规模为3,066.5亿美元。2017年共完成1,245笔联贷，比2016年的1,291笔低3.56%。

并购活动的减少，使得亚太地区并购贷款较2016年缩减34%至557.4亿美元，在美国进行外界广泛预期的升息之前，亚洲借款方着眼于锁定长期的固定利率融资。

“对亚太银团贷款市场而言，2017又是艰难并具挑战性的一年。贷款数量下降成为新常态...因为交易分流去了双边贷款和债市那边，”渣打银行负责亚洲贷款银团和分配业务的主管Amit Lakhwani说。

2017年，G3亚洲(除日本外)债券发行规模创纪录高位4,079.3亿美元，较2016年的2,955.3亿美元激增了38%，中国债券发行商在其中占主导。

**中国、香港占主导**

中国和香港在该地区的借款中占据主导，在除日本之外的亚洲贷款中占到49%。2017年，中国企业借款规模达1,010亿美元，较上年的1,350亿美元下降25%。

尽管2016年下半年中国政府采取措施控制资本外流，并减缓海外并购步伐，但2017年中国大陆企业因海外并购活动而进行的融资规模较2016年的143亿美元劲升了28.5%，至183.7亿美元。

此增势主要缘于中国投资有限责任公司(中投)7月进行的68亿欧元(79亿美元)大额贷款，这笔贷款是为了支持其收购欧洲仓储物流企业Logicor。这是该主权财富基金在联贷市场的首秀，也是2017年亚洲最大的一笔并购贷款。

香港贷款规模升至创纪录的1,115亿美元，较2016年的1,060亿美元增长5%，获益于中国企业的大额贷款，包括科技业巨头阿里巴巴集团(BABA.N)及旗下蚂蚁金融服务集团，腾讯控股(0700.HK)，以及电子商务公司京东(JD.O)。

杠杆收购(LBO)也提高了香港的市场分量，各大银行对这些交易闻风而动，以求更高收益，因非标准贷款对越来越多元化的买方机构有着不小的吸引力。

“亚太地区贷款市场出现新的流动性来源，机构投资者都在摩拳擦掌，伺机而动，”瑞士信贷的亚太地区联贷部门主管Ashish Sharma说。

香港上市的鞋履零售商百丽国际控股有限公司(BELLF.PK)为支持私有化而筹措的280亿港元(36亿美元)定期贷款在7月完成一般银团阶段，美银美林是唯一簿记行和承销行，并吸引到另外10家银行参贷。

新加坡贡献了一大部分杠杆贷款，支持收购亚洲最大仓库运营商普洛斯(GLP)(GLPL.SI)的41.1亿美元巨额杠杆融资，在最后时刻完成，也拿下亚洲最大杠杆收购贷款殊荣。

澳洲和日本也贡献了不少收购贷款交易，只不过日本多数交易为俱乐部贷款，例如支持私募股权巨头KKR收购汽车零部件生产商康奈可、电子设备公司日立国际电气(6756.T)以及电动工具制造商日立工机6581.T的三项杠杆收购融资，总计等值58.2亿美元。

在澳洲及香港的杠杆融资市场，采用单一批次以及夹层融资结构的交易小有增加，切入寻求投资于贷款的机构资金池。(完)