焦点：澳洲政府预计预算赤字将收窄 2020/21财年恢复至预算盈余

路透悉尼12月18日 - 澳洲保守党政府周一预计，该国预算赤字的缩减速度将快于原先预期，并将在2020/21财年最终恢复至预算盈余，从而结束持续10年的预算赤字状态。

2017年9月1日，澳洲悉尼，一名游客骑车经过悉尼歌剧院。REUTERS/Jason Reed

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)称预算状况的好转是政府严格控制支出的结果，尽管实际上这主要得益于政治掌控之外的事件。

就业强劲增长、失业救济支出减少，以及大宗商品出口带来的收入增加，均帮助抵消了薪资和消费者支出疲软的影响。

这对于澳洲总理特恩布尔(Malcolm Turnbull)而言是个好消息。执政联盟周末在至关重要的悉尼补选中险胜，从而保住了在众议院的微弱多数优势，这令特恩布尔喘了口气。

莫里森在半年度财政展望报告中称，截至2018年6月财年的赤字目前看可能约为236亿澳元。这低于5月预算案预计的294亿澳元，相当于澳洲年度国内生产总值(GDP)的1.3%。

2018/19年度的赤字规模料缩窄至205亿澳元，之后一年的赤字进一步降至26亿澳元，到2020/21年度恢复预算盈余，规模为102亿澳元。

预算前景改善可能让总理特恩布尔得以在明年推进削减所得税。特恩布尔的民调支持率远远落后于反对党工党。

“当前的预算概况为温和削减个人税负提供了空间，”西太平洋银行首席经济学家Bill Evans称。

减税最有可能的形式是提高缴税门槛，而不是削减税率。

政府还已经提议把大企业的税率从目前的35%下调至25%，并称这是保持与美国竞争力的必要举措。美国共和党正在推动减税。

这份规模为500亿澳元的计划迄今一直受到阻挠，至今仍然前途未卜，这是因为特恩布尔在参议院并不拥有多数。

莫里森对经济的主要预估基本未变，但调降了薪资增长预期。今年澳洲的薪资增速降至历来低点。

预计2019/20年度国家新增债务料达到3,650亿澳元左右的高位，相当于GDP的19.2%。

澳洲债务水平相比于其他富裕国家并不算太高，这是三大主要评级机构赋予该国AAA评级的主要原因。

标普全球评级对该国的展望为负面，但最近几个月表现的没有那么担忧了，部分原因在于该国经常帐赤字缩小。

“照目前的预算数字来看，标普近期调整展望的可能性不大，”澳洲国民银行(NAB)首席经济学家Ivan Colhoun说。

“虽说如此，该评级机构仍有可能重申中期对澳洲外部负债的担忧，因此该国的负面展望看来还是去不掉。”(完)