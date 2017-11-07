焦点：澳洲央行按兵不动并乐观看待经济增长 警告通胀仍将偏低

路透悉尼11月7日 - 澳洲央行周二连续第14次政策会议维持利率在纪录低点不变，而且在通胀率持续偏低且负债累累的消费者保持谨慎的情况下，央行在未来几个月可能都将保持观望。

资料图片：2016年2月，悉尼，一家商店收银机内的澳元纸币和硬币。REUTERS/David Gray

澳洲央行结束月度会议后，维持对经济增长率在未来几年将升至3%左右的预期，同时失业率料将从当前的5.5%下降。

然而，央行对消费和通胀仍坚持较为谨慎的论调。

“基础通胀在一段时期内可能保持在较低水平，反映出劳动力成本上涨缓慢与竞争压力加剧，特别是在零售行业，”澳洲央行总裁洛威在简要的声明中称。

“家庭收入缓慢增长，负债水平则居高不下。”

澳洲央行上一次降息是在2016年8月，旨在遏制通缩威胁，而此举基本取得了成功。然而，央行在推动通胀向2-3%的目标区间回升方面则没取得什么成果。

第三季消费者物价的按年增幅仅为1.8%，即便是这个增速看起来也被夸大了。

澳洲统计局周一发布了有关澳洲家庭支出模式的五年更新报告，其中显示通胀率实际上接近1.6%。

“很明显，CPI权重调整将令澳洲央行愈发难以在中期实现通胀目标，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)分析师Justin Smirk表示。

激烈的竞争已经迫使零售商降价，尤其是超市经营领域，而整体销售在第三季也几乎未能给经济增长带来助力。

然而，决策者不愿意进一步放宽政策，担心刺激债务引发的楼市泡沫。家庭债务已经处于纪录高位，与可支配收入之比高达190%，并且增长速度超过薪资增速。

所以，投资者猜测这种政策间断--澳洲央行一位前总裁称为“高明的不作为”--将可能再延续一年或更长时间。

利率期货市场走势暗示要等到2019年初才会加息，而几个月前市场预计的是明年8月之前加息。

澳洲央行将在周五发布季度货币政策评估时给出最新经济展望，届时可能下调通胀预期，而这种调整在近些年已变得很平常。

安保资本投资首席分析师Shane Oliver总结称，不管是澳洲经济增长还是楼市，各种状况好坏不一。

“情况有些复杂，这是澳洲央行按兵不动的真正原因。数据并不足以推动他们朝任何一个方向前进。”(完)