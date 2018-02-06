（更正）焦点：澳洲12月零售销售降幅超预期但第四季反弹 经济显现正面迹象

（更正：因英文有误，内文第二段应为“周二”而非“周四”）

路透悉尼2月6日 - 澳洲12月零售销售降幅超过预期，结束近几个月的增长势头，但2017年第四季仍录得明显反弹，显现家庭消费和经济增长的正面迹象。

周二澳洲统计局公布数据显示，12月零售销售较前月下降0.5%，降幅大于路透调查分析师所预估的下降0.2%。11月为增长1.3%，受黑色星期五促销销售提振。

零售销售回落部分反映了11月线上打折销售的影响，因为这使得消费者提前支出。12月线上销售初始规模增长6%，11月为跳涨20%。

受到零售销售月度数据不如预期的影响，澳元兑美元回落约20个点子报0.7868。家庭用品引领零售销售下降势头，百货商店、服装、鞋、餐厅销售均下滑。

第四季整体而言，经通胀调整后的零售销售上涨0.9%，好于预期水平；前一季仅增长0.1%。

鉴于家庭支出在年度经济增长中占比高达57%左右，零售销售的复苏极大地改善了GDP增长的前景。

第三季澳洲家庭消费增速降至自2008年以来最慢，拖累GDP增长放缓至2.8%，不然的话增长数据可能更好。

消费者支出一直受到家庭负债和薪资增长疲弱的压力，这是澳洲央行不急于从纪录低点升息的一个原因。澳洲家庭负债水平升至纪录高位水平。

周二澳洲央行几乎肯定会维持利率在1.50%不变，这是该行今年的首次会议。

利率期货市场走势暗示，11月之前澳洲央行升息的可能性为50%，市场预期明年初几乎肯定会升息。

**进口劲增**

周二公布的其他数据显示，澳洲12月份录得贸易逆差13.6亿澳元(10.7亿美元)，分析师原本预测为顺差2亿澳元。

然而，11月份的数据从逆差6.28亿澳元大幅修正至顺差3,600万澳元，部分反映了铁矿石和煤炭的最新价格。

分析师指出，12月份这些商品的价格进一步攀升，预示该月出口收入也将在稍后向上修正。

另一个很令人意外的是进口表现强劲，12月份上升了6%。

虽然这与石油价格上涨不无关系，但消费和资本财进口也有稳健增长，这说明消费和投资情况不错。(完)