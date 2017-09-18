焦点：通胀偏低是决定全球经济未来走向的重要难题--BIS报告

资料图片：4月11日，伦敦，一名顾客在超市里查看自己的购物清单。REUTERS/Neil Hall

路透伦敦9月17日 - 国际清算银行(BIS)周日公布最新季度报告指出，尽管全球经济增速提高，且货币刺激措施持续挹注，但通胀率依旧偏低的异常现象，是极其重要而难解的问题。

BIS报告指出，融资成本低廉，加上发达国家与发展中国家罕见地同步扩张，正在推升金融市场，“繁荣”迹象开始再度浮现。

美国企业债务目前已远高于金融危机前水准，加上投资人对于高风险放款所要求的溢价有所下滑，使得高收益的低门槛债券发行量大增。

BIS指出，这令人担心，如果利率大幅上升，是否可能引发另一场金融危机。BIS先前已呼吁货币当局逐步回到更高的利率水准，但由于低通胀率持续未解，主要央行目前仍然踌躇不前。

“这感觉像是‘等待果陀(戈多)’”BIS货币经济部门主管Claudio Borio指出。“等待果陀”为一出著名戏剧，剧中主要角色等待的果陀最终也没有出现。

但BIS称，尚无人研究出，为何尽管经济已接近或超过完全就业水准，且央行已提供前所未有的刺激之际，通胀却仍一直如此疲弱。

“这是极其重要又难以回答的问题，极有可能决定未来数年的全球经济路径及政策框架，”Borio说道。

“令人担忧的是，没人真的知道答案。”

报告中的一项研究结果显示，全球债务可能少报约13万亿(兆)美元，因传统的会计实务并未将用于国际贸易及外币计价债券对冲的外汇衍生品考虑在内。

另一项研究指出，央行需进一步研究数码货币或加密货币，这类货币有可能使负利率更容易实施，而另一项研究指出，尽管整体债务水平上升，但新兴市场债券发行转为更偏向国内及较长期券种，可能有助这些国家更能抵御外部冲击。

新兴市场经济体公债余额规模从2007年到2016年底已增加逾一倍，至11.7万亿美元。同期间，政府债务相对国内生产总值(GDP)比例从41%升至51%。

不过该报告的主要关注焦点是缺乏通胀、金融市场猛烈上涨，及其能够摆脱地缘政治紧张情势影响的能力，以及国际清算银行所说的处于“非常”低水平的市场波动性。

“我们不是完全了解正在发挥作用的因素。但货币政策正常化的速度空前缓慢肯定起到一定作用，”Borio说。

“所有这些都让人重视对‘消失的通胀’的理解，因为通胀是各央行的目标。”

**债务陷阱**

像往常一样，国际清算银行利用其报告来指出可能正在发展的风险领域。

自从全球金融危机爆发以来，全球债务与GDP的比例持续上升。并没有真正实现去杠杆化，至少在一定程度上，民间债务出现调整的地区，又有公共债务接力。

“对于全球经济而言，一个决定性问题是资产负债表有多容易受到利率上升的影响。”

部分指标的确暗示很容易受到影响。作为传统泡沫推手的房地产开发，正帮助推动亚洲部分地区呈现繁荣景象。由于利率降幅很大，偿债比率(Debt-service ratio)也非常低。

“所有这些情况暗示，有可能出现债务陷阱，”BIS说。

BIS还说，尽管基础经济表现强劲，但利率仍持续降至异常低位，这令日后利率回到更为正常水平的进程变得复杂。

“在此背景下，获利无法偿还利息的企业，即所谓的‘僵尸’企业的占比上升，这不是个好兆头。”

报告全文：here (完)