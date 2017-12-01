焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%

路透悉尼12月1日 - 比特币周五徘徊在9,600美元左右，走势震荡，此前从本周触及的纪录高位重挫约15%。一些基金经理警告称比特币存在泡沫，可能进一步下跌。

2017年9月，一枚比特币虚拟币和美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

比特币在卢森堡Bitstamp交易所最新下跌约3.4%，报9,612.60美元，周三触及11,395美元的纪录高点，周四低见9,000美元。

最新跌势使比特币近几个月一飞冲天的行情有所降温：截至周三比特币年内涨幅一度高达约1,100%。周五0200GMT止，比特币年内仍上涨915%左右。

一位基金经理称，技术分析预示比特币还会出现更深的跌幅。

“修正可能令比特币回到约7,500美元的之前的技术支撑位，该价格较当前水平跌逾20%，”ASR Wealth股票和衍生品顾问Shane Chanel表示。

“当前价位纯粹是投机推动。交易商被迫利用技术指标做出买卖决定。”

尽管本周大幅下滑，但比特币11月仍录得54.6%的涨幅，是8月上涨近66%以来最佳月线表现。

2017年至今比特币仅有三个月录得月线跌幅。

比特币触及纪录高位：reut.rs/2AL7Ubh

有迹象表明比特币在主流投资领域正慢慢受到欢迎，而且公众认知度也在增长。这助推了比特币价格的涨势。

包括纳斯达克、芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司以及全球最大衍生品交易所--芝加哥商业交易所(CME)集团在内，数家大型市场交易所已表态，他们在筹划提供基于比特币的期货合约。

比特币的迅猛涨势引发一连串知名投资人发出警告，称比特币已经进入泡沫区域。

英国央行副总裁康利夫(Jon Cunliffe)周三表示，投资者应在对比特币投资之前“做做功课”。

首尔HI Investment & Securities的分析师Jin Yong-jae称，比特币投资仅仅被视为投机，因为其猛然大涨背后并无基本面支撑。

他还称，这就使得比特币价格“波动极大”。

“有人为了将来的价值而投资比特币，但多数人似乎只是在盲目跟风，完全不清楚比特币的结构、或者比特币未来将如何替代真正的货币。”

但其他人则不担心有关泡沫的言论，仍预期比特币进一步上涨。

“可被挖出来的比特币数量限于2,100万个，而其中1,650万个已在流通当中，”调研公司GlobalData的首席金融分析师Siddharth Agarwal说道。

“由于挖矿越来越困难，这就可能进一步推动比特币价格上行。”(完)