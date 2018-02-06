焦点：比特币跌势难止 周一跌破7000美元关口至近三个月低点

路透纽约2月5日 - 比特币周一下挫逾15%，至近三个月低点，全球监管机构取缔、英国和美国的银行业者禁止使用信用卡购买比特币等令市场担忧重重。

在卢森堡Bitstamp交易所，比特币在纽约时段午后交易中低见6,853.53美元。这意味着已经自12月触及的近20,000美元的高点下跌超过一半。

过去八个交易日中，比特币有六个交易日下挫。

比特币去年飙升逾1,300%，2018年迄今为止价格几乎腰斩，因更多政府和银行暗示将采取监管打压措施。比特币上周录得2013年来最差单周表现。

“我们认为跌势将持续，下一道技术位在5,000美元，”Centtrip首席市场分析师Miles Eakers表示。Centtrip是专精外汇、全球支付和资金管理的公司。

据行业追踪网站Coinmarketcap.com，其他数字加密货币周一也呈现两位数的跌幅。

第二大虚拟货币以太坊(Ethereum)下挫近19%至703.40美元。第三大虚拟货币Ripple下挫14.1%报0.71美元。

英国的莱斯银行集团(LLOY.L)周日表示，将禁止其信用卡客户刷卡购买比特币。此前美国银行业巨擘摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)也宣布了类似的禁令，担心这种波动较大的货币如果大幅下跌，可能导致客户无力偿还债务。莱斯银行集团的发卡量占英国总发卡量的比例略高于四分之一。

印度周一表示，正计划采取措施禁止其支付系统接受虚拟货币，并规范加密资产的交易。

美国负责市场监管的高官周二在国会的一个听证会上将会对议员们表示，需增加对诸如比特币等数字货币的监管，而且可能需要一个全新的联邦监管架构。

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Christopher Giancarlo和证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)将向参议院金融委员会提供证词。全球对虚拟货币对投资者和金融系统构成风险的担忧与日俱增。

根据周一发布事先准备的证词，Giancarlo和克莱顿将表示，可能需重新评估各种针对加密货币交易所的补充规则，以期有利于合理的联邦构架。

欧洲央行总裁德拉吉周一称，欧洲央行正在判断数字货币可能带来的金融稳定风险，迄今各银行对投资比特币似乎鲜有兴趣。

“我们要知道，比特币及其它数字货币处在无监管的空间，应被视为非常具有风险的资产，”德拉吉对议员们称。“银行应当相应地评估他们投资组合中任何数字货币持仓的风险。”

“自12月中以来加密货币严重失宠，负面消息不断出现，加上臆测监管将加强，加剧了比特币下滑走势，”外汇经纪机构Oanda分析师Craig Erlam表示。

在黑客和欺诈消息爆出后，其中包括两周前东京加密货币交易所Soincheck约580亿日圆(5.329亿美元)的数字货币被盗，加密货币领域也引起关注。

但一些投资者并不担心。

“比特币面世时间较短但走势波动，以前就有过从类似的大跌中反弹的情况，如果比特币价格再次跳涨让那些声称泡沫破裂的人跌破眼镜，那也没什么让人意外，”塞浦路斯利马索尔市的在线外汇经纪公司UFX.com总经理Dennis de Jong表示。(完)