焦点：黑石集团收购汤森路透F&R多数股权 预计下半年完成交易

路透伦敦/纽约1月30日 - 美国私募股权投资公司黑石集团(Blackstone Group)(BX.N)周二宣布收购汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)旗下的金融和风险(F&R)部门的多数股权，由此跻身华尔街金融信息行业。

这两家公司在声明中宣布的这宗交易，是黑石自金融危机以来最大的赌注。黑石集团创办人兼CEO苏世民(Stephen Schwarzman)将与亿万富翁及前纽约市长彭博(Michael Bloomberg)正面交锋。“彭博”终端向交易员、银行人士和投资者提供新闻、数据和分析报告，是该领域中的市场领先者。

声明表示，根据收购计划，黑石将获得新分离出来的F&​​R业务的55%股份。两家公司表示，汤森路透将保留45%的持股，并将获得约170亿美元，其中包括约30亿美元的现金和140亿美元的债务与新业务发行的优先股。

加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)和新加坡政府投资公司(GIC)将与黑石共同投资，但声明没有说明他们将持有多少股份。CPPIB未予置评，未能立即联系到GIC发表评论。

新业务将由10人组成的董事会管理，其中五人来自黑石，四人来自汤森路透。在该交易结束后，新业务的总裁兼CEO将作为董事会无投票权的成员。这些公司没有说明这个人会是谁。

两位熟悉谈判情况的消息人士表示，将F&R业务部分股权出售给黑石的谈判是从夏天开始的。

这两位不愿具名的消息人士称，谈判的最大难点是，新的合作伙伴关系对路透新闻(Reuters News)来说意味着什么。路透新闻向汤森路透Eikon终端提供新闻报导和分析。

汤森路透和Thomson Reuters Founders Share Co在声明中称，已经同意对引导新闻报导部门的路透信托守则(Trust Principles)做出“相应修改”。Thomson Reuters Founders Share Co在公司自1980年代上市以来，一直负责监督路透的编辑独立性。

声明没有提供更多细节。

Thomson Reuters Founders Share董事长Kim Williams未回应置评请求。

根据协议，汤森路透将保留路透新闻业务，以及法律、税务和会计部门。

新的F&R公司每年将至少向路透支付3.25亿美元以获得其新闻服务。汤森路透财务长Stephane Bello在投资者电话会议上称，上述付款额相当于F&R过去分配给路透新闻的金额。

路透还通过向全球的广播公司、网站、报纸和其他媒体出售新闻来获利。路透公布的2016年媒体业务营收为3.04亿美元。

汤森路透预计该交易将在2018年下半年完成。

汤森路透称，将把该交易所得170亿美元的大部分(估计为90-110亿美元)用于回购股票，普通股回购将在交易完成时进行。

该公司并称，还将把交易所得用于偿还债务和投资法律及税务与会计部门，并进行有选择性的收购。

加拿大汤森家族的投资公司及汤森路透的主要股东Woodbridge将参与股票回购。声明称，Woodbridge打算保留汤森路透50-60%的持股。

黑石集团已与华尔街多数大型银行建立了商业联系。该公司在2014年收购了一家小型金融信息公司Ipreo。(完)