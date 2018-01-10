焦点：英退后谁来掌舵英国央行？ 细数可能的总裁继任人选

路透伦敦1月9日 - 英国今年预料将选出一位新的央行总裁，在现任总裁卡尼明年任满卸职后继任。卡尼的任期将在英国预定退出欧盟后的三个月--也就是2019年6月届满。

资料图片：2014年5月，伦敦，行人路过英国央行总部大楼。REUTERS/Luke MacGregor

英国央行监督着全球第六大经济体--英国的庞大金融业。以下是有可能竞争下任总裁宝座的人选，目前为止，尚未有人确定参与角逐。

**贝利：外部的圈内人**

现任英国金融行为监管局(FCA)执行长(CEO)贝利(Andrew Bailey)被分析师广泛视为最可能的卡尼继任者。他担任此职务前，曾是英国央行副总裁，主管银行业务。

在任职英国央行期间，贝利协助带领英国的银行业度过全球金融危机，提高了他作为值得信赖人选的声誉。

然而，担任FCA负责人却让他置身风险。英国议会中颇具影响力的财政委员会主席曾批评贝利，在针对国有苏格兰皇家银行(RBS)于金融危机期间不当行为的报告中，隐瞒了部分内容。贝利曾表示是因为隐私限制之故。

作为FCA的掌门人，贝利也是英国央行非常重要的银行监管小组成员。虽然他从未担任过利率决策官员，但曾负责英国央行国际经济分析团队。

在本周发表的一篇采访中，贝利承认了关于英国央行调整的揣测。“这个问题经常出现，大家对此将不会感到意外，”他对Financial News说。“但我已经有一份工作，我必须坦白地跟大家说，我从未花时间考虑下一个想要做的工作。”

**布罗德班特和拉姆斯登：央行副总裁**

布罗德班特和拉姆斯登分别为负责货币政策、和市场与金融的央行副总裁，这为他们作为卡尼潜在继任人选提供了更好的条件。

布罗德班特曾在高盛担任过经济学家，学过古典钢琴，凭借经济分析而受到尊重，但他在银行监管方面的经验较少，而银行监管已成为英国央行总裁职责中的一个重要部分。

拉姆斯登9月才加入英国央行，不过他对于货币政策委员会而言可并非陌生人，此前他曾作为财政部首席经济顾问，出席过该委员会的92次会议。

另外两位英国央行副总裁--康利夫(Jon Cunliffe)和伍兹(Sam Woods)，参与总裁角逐的可能性较低。伍兹主要侧重于银行业监管，曾担任英国驻欧盟大使的康利夫到央行总裁新一届任期开始时将年满66岁，英国央行总裁任期通常为八年，不过卡尼选择在任职六年后离职。

**霍尔丹：自由的思想者**

英国央行首席经济学家霍尔丹(Andy Haldane)以想法创新而著称，其中包括将废除现金作为提高央行力量的一种方式。2012年，霍尔丹对反资本主义的占领运动表示赞赏，称这提供了解决全球金融缺陷的新方法。霍尔丹有两个方面的经验--他既担任过负责金融稳定的主管，也曾监督过银行系统对经济构成的风险。但若要担任央行总裁，外界可能认为他太过特立独行。

**外部人选？**

卡尼是英国央行逾三个世纪以来首位非英国籍总裁，当时宣布他出任英国央行总裁时令人大感意外。财政大臣哈蒙德也可能选择不太热门的人物，如英国媒体提到的Sharon White，她主管英国电信监管机构并曾在财政部任职。Sharon White是牙买加移民的后裔，她担任政府高级官员期间赢得了广泛的赞扬。另外一个人选是前金融服务监管局(FSA)主席特纳，他经常谈论英国经济，并对债务水平高企带来的风险提出警告。

**央行总裁职位会被工党人士占据吗？**

英国左翼政党工党在大概未来一年接管政权的可能性很小，但投资者也不会忘记，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)去年大选失利后后仅在议会中占据微弱优势，而且她所在的保守党在有关英国如何退出欧盟的问题上存在分歧。英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)及其影子财政大臣John McDonnell都是社会主义者，过去曾建议英国央行应该为基础设施投资提供资金。这与英国央行当前侧重通胀的工作重心有很大区别。投资公司Tilney Group的首席投资策略师Ben Seager-Scott称，如果让他们来挑选下任央行总裁，他们可能会考虑诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)和英国经济学家、紧缩政策的批评者Ann Pettifor。(完)