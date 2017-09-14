焦点：英国央行思索以何种语气谈论利率 权衡退欧后经济和通胀问题

资料图片：2016年8月，伦敦，从皇家交易所望见的英国央行总部大楼。REUTERS/Neil Hall

路透伦敦9月14日 - 英国央行周四必须决定以怎样的语气力度谈及10年来的首次升息前景，届时还将在英国退欧后扶助经济的必要性以及处理通胀跳升之间做出权衡。

英国央行将在1100GMT时公布最新政策声明，外界普遍预期决策者料将维持利率在纪录低位0.25%不变。

但众所关注的是英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹，看看他是否会改弦易辙，加入其他两位MPC委员行列。这两位委员在去年降息25个基点的决议中投下反对票，但未能扭转局面。

霍尔丹之前被视为立场较为温和的委员之一，但他7月时表示，在通胀加速后，估计自己在今年稍晚将会支持升息。

如果他现在出手的话，市场或将预期英国央行极有可能最快在11月的政策会议中升息，这将使今年来步履已显蹒跚的英国经济惶惶不安。

上月底的路透调查显示，多数受访分析师认为英国央行在2019年之前不会升息。

分析师平均预计，英国央行周四料将以7-2的投票结果维持利率在0.25%不变，并且保持4,350亿英镑(5,750亿美元)的量化宽松规模。

英国央行在最近几年内拉高了加息的可能性，但一直未付诸实现。

薪资增长疲弱、今年经济活动放缓、以及脱欧给英国经济打上的大问号，意味着多数决策官员或将坚持认为当前通胀率飙升只是暂时现象的观点。

“由于英国退欧的不确定性仍在持续，我们认为未来两年英国央行货币政策委员会(MPC)升息的可能性相当低，”安联环球投资的固定收益投资组合经理Mike Riddell表示。

“然而，MPC有可能通过传递讯息试图促使市场隐含利率上升。”

**英镑的困局**

英镑贸易加权指数上月下跌至九个月低点。由于英国央行并不以英镑汇价为目标，英镑进一步贬值将可能促使通胀更加升离央行的2%目标，导致退欧后物价上涨变得更加持久的风险升高。

英国央行总裁卡尼曾表示，预期通胀率将于10月到达3%左右的顶点，之后缓步下滑。

但他也表示，对退欧心存担忧的企业放缓投资，意味着英国经济可能比较无法在不发生过热的情况下实现增长，对投资者而言，这是升息可能比他们预料中还早发生的警讯。

尽管8月通胀率达到2.9%，不过这主要因为去年退欧公投后英镑大跌逾10%的滞后冲击所致，英国央行多数政策制定者认为这种影响将会消散。

薪资增长或给物价带来长期压力，但周三公布的薪资数据低于预期。截至7月的三个月薪资较上年同期仅增长2.1%，尽管失业率降至40年低点。

此外，英国总体经济也未见加速迹象，今年第一、二季较前季只分别增长了0.2%和0.3%。

瑞银(UBS)固定收益策略师John Wraith本周建议客户，不要全然相信升息的说法。

他指出，今年每次货币政策委员会(MPC)会议之前，金融市场都曾反映英国央行有较大的升息机率，但之后旋即感到失望。

这次似乎也将如此，短期英镑利率期货目前反映2018年8月升息，上周则为2019年9月。(完)