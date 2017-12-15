焦点：英国与欧盟谈判的进展 降低了无序退欧风险--英国央行

路透伦敦12月14日 - 英国央行周四维持利率不变，并称上周英国退欧谈判取得突破，降低了英国无序退欧的风险，或可提振对经济的信心。

2017年4月19日，英国伦敦，一辆巴士经过英国央行大楼。REUTERS/Hannah McKay

英国央行决策者一致投票通过维持利率在0.5%不变，一如市场预期。随着英国通胀率达到将近六年最高水平，英国央行在上个月进行了十年来首次加息。

英镑兑美元GBP=下跌，10年期英国公债收益率(殖利率)触及三个月低点，因市场认为英国央行不会加速其升息计划。

英国央行称，国内经济数据显示英国经济可能在年底略有放缓，而且脱欧问题仍是未来一大不确定性。

但对于财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)11月所提年度预算案，以及英国退欧谈判进展，央行均作出正面的结论；英国央行称，这项预算案可望略微提振未来几年的经济成长。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)上周与欧盟执委会达成协议，欧盟执委会表示，英国和欧盟已在英国退欧条件的谈判中取得足够的进展，将转至有关过渡阶段和未来贸易关系的下一阶段谈判。

“这将降低无序脱欧的可能性，可望支撑家庭及企业的信心，”英国央行表示，并补充称在2月更新预估时，会更仔细考量英国退欧进展状况。

特雷莎·梅周四在布鲁塞尔，推动欧盟各成员国政府签署上周所达成的协议。

英国央行总裁卡尼之前曾面临退欧支持者的批评，称其把焦点放在了退欧的经济风险。

**缓步升息**

英国央行坚持上个月的观点，即利率可能需要逐步调升。

“委员会仍然秉持这样的观点：如果经济发展符合11月通胀报告中预测的情况，那么未来几年就应当继续小幅上调指标利率，”英国央行称。

英国央行决议出炉后不久，欧洲央行发表货币政策声明称，只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金。就在前一天，美联储宣布今年第三次加息。

“我们预计货币政策委员会明年将再度升息，但具体何时，今日并未给出暗示。我们认为最有可能在明年8月，”Lloyds Bank资深经济学家Rhys Herbert说。

路透调查中经济学家多数原本就预测，在上月加息后，货币政策委员会本次会以9-0的投票结果维持政策不变。央行称随着经济接近满负荷运转，非常缓慢的紧缩周期业已开始。

11月通胀率触及将近六年高点3.1%，失业率依然为1975年以来最低，尽管英国经济成长前景疲软。

英国央行上个月表示，预计该国经济明年将增长1.6%，持平于2017年的预期增速，比政府和路透调查中多数分析师的预期稍快。

金融市场和分析师大多预计英国央行还要等近一年的时间才会再次加息。

隔夜发布的数据显示楼市表现为2013年以来最弱，但周四稍早公布的零售销售数据意外强劲，因消费者趁黑五打折扫货。

英国央行表示，通胀目前接近高位，并重申其观点，即物价增长超过目标几乎都是因为2016年6月英国退欧公投后英镑下跌。英国央行预计明年通胀率将缓慢下降。

薪资增长依然缓慢，截至10月的三个月基本薪资同比仅增加2.3%。英国央行许多决策者将薪资增长视为衡量中期通胀压力的良好指标。

但英国央行表示，这一表现符合预期，与前几年令人失望的情况不同，并称经济中闲置产能正在稳步削减。(完)