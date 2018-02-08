焦点：英国央行料维持利率不变并发出新的利率讯息

路透伦敦2月8日 - 英国央行周四料将表示，可能临近再度升息，因为英国经济成长速度快于预期。英国将在一年多一点之后脱离欧盟。

去年11月英国央行宣布逾10年来首次升息，逆转2016年公投后的一次降息，将指标利率回升至0.5%。

公投以来由于通胀上升且企业信心下滑，作为全球第六大经济体的英国现在落后于全球强劲的经济增长。

但实际情况要比公投时的多数预期乐观，2017年表现更是强于英国央行预期。央行已表示，计划逐步缩减刺激规模。

外界普遍预期，央行周四将维持利率不变，继续观察11月升息行动对经济的影响。

投资者更为关注的是，九名利率决策委员中是否有人在表决中赞成升息，此被视为5月升息机率将增加的讯号，英国央行5月的会议还将更新其经济预测。

投资者认为，5月升息的机率接近50%。一些分析师则甚至预测，光是今年就会升息两次。如果真是如此，将意味着英国央行最近一次的政策暗示发生了重大转变，央行在去年11月升息时暗示未来三年将升息两次。

英国与欧盟在谈判贸易伙伴新关系的过程中将会发生什么事，是央行总裁卡尼及货币政策委员会(MPC)其他委员都无法掌控的一大变数。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)希望在下月敲定一过渡期协议，以确保在2019年3月退欧之后的约两年时间内，英国仍能保有对欧盟全面准入。

“鉴于政治敏感性，MPC不会公开这么说，但我们预计他们5月会议的决策，将几乎完全取决于他们开会时是否已有一个过渡协议完成并且签署，”瑞银固定收益分析师John Wraith说。

他表示，过了5月英国央行就有无法升息的风险，因为英国和欧盟不久后就要为确定双方的长期关系争吵不休，这将给经济构成压力。

**展现活力迹象**

迹象显示，英国经济正终于摆脱2007-09年金融危机的余孽。

薪资增长有些加速，卡尼称，今年薪资增速或许会超越通胀，从而帮助家庭恢复一些购买力。与此同时，许多出口商也享受到全球经济带来的需求浪潮。

英国央行周四料提高经济增长预估。但可能也会降低对两三年后的通胀率预期，因英镑最近上涨，且债券收益率跳涨，有可能降低央行加速推进加息计划的机率。

面临退欧之际，英国经济脆弱性的迹象仍然不在少数。

多项调查显示，英国1月服务业、制造业和建筑业增长均逊于预期。对消费者信心至为重要的楼市，自退欧公投以来持续减速。

加拿大丰业银行(BNS.TO)分析师Alan Clarke表示，未来数月薪资增长加快，可能使5月升息成为定局，即便英国央行不太可能在周四的会议上明确表态。

“我认为央行的讯息将是很隐约的，央行会保持各种选项的可能性，”他说。(完)