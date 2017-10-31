焦点：英国央行或进行2007年以来首次升息 前路难以预料

路透伦敦10月30日 - 英国央行周四料将进行2007年以来的首次升息，从而踏入难料前路的境地；此时经济增长似乎比过去20年历次升息之前都要疲软。

资料图片：2014年5月，伦敦，行人经过英国央行总部大楼。REUTERS/Luke MacGregor

去年英国公投退欧后，英国央行8月将利率下调至0.25%的纪录低点。该央行正在调整路径，与美国联邦储备理事会(美联储/FED)及欧洲央行的动作保持一致；这两家央行不是在升息，就是在缩减刺激措施规模。

但美国和欧元区经济强劲增长，英国经济增速在过去12个月中却降到了四年多来的最低水平。

0.4%的季度增幅，使英国央行的升息背景为1997年以来最为不力的一次。

确实，通胀率位于3%的五年高点，较英国央行目标水平高1个百分点。但这主要是因为英国脱欧公投后，英镑兑主要贸易伙伴国的货币平均贬值了11%。

以往如果通胀率上升是由于汇率波动等暂时性因素引起的，英国央行通常会予以忽略。

预计这次通胀率也将回落，但会比较缓慢，英国央行认为国内通胀压力仍然存在。

英国央行总裁卡尼认为，如果不产生过度通胀，经济增速无法达到过去的水平，一方面是因为2008年金融危机以来生产率陷入停滞，另一方面是因为英国脱欧可能对移民、贸易和投资产生影响。

“我们处于一种新模式中，”野村分析师George Buckley称。他是今年早些时候最早感知到央行立场变化的人士之一，当时大多数分析师预计英国央行要到2019年才会加息。

现在加息将是卡尼担任央行总裁以来最重大的货币政策行动，可能构成他的政治遗产。

卡尼一直受到分析师和退欧支持者的批评。分析师称他以往的货币政策指引毫无帮助，退欧支持者则认为他过于注重退欧风险。不过直到最近，外界对他在利率问题上的总体态度还是十分认可的。

对于多数英国央行观察人士来说，升息的可能性在9月只是变得明朗起来。央行货币政策委员会的会议记录显示，基础物价压力不再是少数委员担心的问题。

两名决策者投票赞成升息，其他决策者大多表示，他们预计“未来几个月”将升息。

**升息就是“疯了”**

上周接受路透调查的分析师几乎全部预计，英国央行将在周四把利率从0.25%上调至0.5%。多数预计明年不会再升息，70%的分析师认为，即便升息一次也将是错误的。后一种观点在市场中也很普遍。

“个人来讲，我认为这么做就是疯了，”Principal Global Investors的执行长Jim McCaughan本月稍早对路透表示。该公司管理着4,300亿美元资产。

“在经济疲软期收紧政策来抵御英镑贬值，而英镑贬值正是(提振出口)所需要的。”

英国央行表示其政策决定并非由汇率驱动。卡尼在周四1230GMT举行记者会时，可能会重点谈及位于42年低点的失业率，以及这怎么能说明对薪资与通胀构成更多上行压力。

然而，英国央行以前遇到过这样的情形。近年来，失业率一再以快于该央行预估的速度持续下降，与此同时，薪资增长仍继续死守在2%附近，只有危机前4%增幅的一半，那时能有4%的增幅与以前的升息有关。

投资者会很想知道央行长期以来一再表明只会“以渐进步伐进行有限度的”升息的实际意义。

野村的Buckley表示，市场已预估英国央行周四升息的机率接近90%，但预测在2018年底前不会再次升息。

他表示，从英国央行的角度来看，那可能太久了。不过另一方面，卡尼不会希望故步自封，或者诱导大众相信他计划把利率升到危机前约5%的水准。

分析师也认为升息一两次，对经济增长不会有太多损害，除非企业或普通民众认为会有更多次升息，因而控制支出。

Buckley表示，英国央行的预估显示，通胀在三年后仍料将超越其目标，这可能是英国央行认为有必要加快升息步伐的最明确信号。

不论通胀超过目标与否，对英国央行与总裁卡尼来说都攸关成败，卡尼已表示他将于2019年6月底去职。

“如果他主导了货币政策紧缩，然后使得经济放缓，他将因为这一点留名千古，”McCaughan表示。(完)