焦点：日本央行总裁黑田东彦称在加深负利率方面是有限度的

路透大阪9月25日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，在进一步加深负利率方面是有限度的，凸显出日本央行有必要维持超宽松货币政策以继续推高通胀。

他还警告称，全球经济前景光明，但朝鲜构成风险。他强调称日本央行密切关注朝鲜半岛紧张局势升级对市场和日本经济的影响。

“主要情景是全球经济温和加速增长。但我们将继续密切关注朝鲜局势发展如何影响市场和日本经济，”黑田东彦在大阪同商界领袖召开会议时表示。

“日本央行准备在需要的时候采取合适行动，”他表示，但未详细说明采取什么具体措施。

像其他央行一样，日本央行应对重大经济和市场冲击的第一道防线是通过市场操作提供无限量的流动性。

在去年开始实施的政策框架下，日本央行将短期利率定在负0.1%，并将10年期公债收益率维持在零水平附近。

被问及日本央行还有多大空间进一步深化负利率政策，黑田东彦称，没有一家实行负利率的央行将政策利率推进到深度负区间。

“诚然，欧洲和日本已显示出有将利率推至负区间的空间，但绝对不存在将利率推至比如负4%或负5%的负区间的余地，”他在与商界领袖的会议后对记者表示。

黑田东彦重申，缩减日本央行刺激计划、或就退出央行的超宽松政策进行辩论还“时机未到”。

4-6月，日本经济增长环比年率为2.5%，录得11年来最长的增长期，因出口强劲以及消费升温。

但通胀率一直在0.5%左右徘徊，远远低于日本央行2%的目标通胀率。因担心吓跑对价格敏感的家庭，企业仍不愿调高价格。

黑田东彦表示，要将日本通胀目标提高到约3%或4%是“不切实际的”，这是部分美国学界人士提出的拉高通胀预期的构想。

外界批评日本央行2%的目标过于远大，黑田东彦对此做出反击，并呼吁维持这个被视为全球标准的水平作为其物价目标，以维持日圆兑其他货币走势稳定。

“短期而言汇率受到多重因素影响而波动。但长期而言汇率波动会反映两国间的通胀差距，”黑田东彦称。

黑田东彦盛赞日本企业所做的种种努力，例如通过自动化来简化作业等，以因应劳动市场趋紧、劳工成本升高的问题。

但他指出，在不提高薪资及价格的情形下，企业能吸收成本上升的程度有限。

“看来有些迹象显示，企业价格制定行为正在改变，”他称。

尽管这类改变还不普遍，但他称若经济持续扩张、且让家庭容忍价格上涨的能力提高，则这样的改变可能扩散至全日本。(完)