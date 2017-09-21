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焦点：日本央行维持货币政策不变 新晋审议委员片冈刚士投反对票
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2017年9月21日 / 凌晨4点37分 / 1 个月前

焦点：日本央行维持货币政策不变 新晋审议委员片冈刚士投反对票

1 分钟阅读

资料图片：2017年7月，东京，日本央行审议委员片冈刚士出席央行记者会。REUTERS/Issei Kato

路透东京9月21日 - 日本央行周四维持货币政策不变，并保持对经济的乐观看法，暗示该央行相信无需额外刺激，经济稳步复苏将逐渐带动通胀加速升向2%的目标。

不过令人意外的是，新晋审议委员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称当前的货币政策不足达成通胀目标。

“鉴于资本存量和劳动力市场仍存在过剩产能，当前的收益率曲线控制措施带来的货币宽松效果，不足以让通胀如央行预估般地在2019财年左右达到2%，”政策决议声明中引述片冈刚士说法称。

片冈刚士被视为激进货币宽松政策的支持者。他并未提议下调利率或扩大货币刺激，但称通胀率不太可能从明年开始加速升向2%。

和市场普遍预期的一样，日本央行在周四结束的两天政策会议中将短期利率目标维持在负0.1%不变，并将10年期公债收益率目标维持在零附近。

日本央行还维持宽泛的购债承诺，将继续购买公债，使持有规模继续以每年约80万亿日圆(7,176亿美元)的速度增加。而美国联邦储备委员会(美联储/FED)正计划稳步撤出危机时期采取的刺激举措。

日本央行以8比1的投票结果做出了上述决定。片冈刚士和铃木人司取代了前审议委员木内登英和佐藤健裕。铃木人司投了赞成票。

“日本经济正温和扩张，”日本央行在政策声明中称，并未改变7月时对经济的乐观评估。

数小时之前，美联储决定维持利率不变，并暗示仍预期今年底前会再升息一次。这一决定推动美元兑日圆升至两个月高点。

由于通胀率离目标水准仍很远，央行总裁黑田东彦或将试图在0630GMT开始的记者会上向市场保证，央行将比美联储晚很久才会缩减大规模的刺激举措。

市场还将从黑田东彦的讲话中寻找蛛丝马迹，判断日本政治版图的变动会如何影响货币政策。

政府消息人士对路透表示，首相安倍晋三正考虑最早于10月举行提前大选，并将承诺把计划中于2019年上调消费税率获得的收入部分用于教育和儿童保育支出。

这将迫使日本政府推迟实现财政整固目标的时间，对于一直都呼吁日本需要整顿财政纪律的黑田东彦而言，可谓一大挫败。

一些分析师指出，财政改革的任何推迟都料令央行承受压力，不得不比所期望的时间更长的维持超低利率。

庆应义塾大学的经济学教授Kazuhito Ikeo表示，“考虑到日本的财政状况，低利率至关重要，”即便超宽松政策在刺激经济方面的效应已经变得很低。

“货币宽松政策的主要效果是降低了日本举债融资的成本，这亦是日本央行为什么难以终止宽松政策的原因。”（完）

编译 杜明霞/汪红英/徐文焰/高琦 审校 张明钧/艾茂林/戴素萍/王丽鑫

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