（更正）焦点：日本政府可能在2月中下旬向国会提交央行总裁提名-消息

（因英文原文有误，内文第10段应为在国会通过需要“多数票”而非“三分之二”）

路透东京2月2日 - 消息人士称，日本政府最早可能在2月中旬至月底向国会提交下一任央行总裁和副总裁的提名。

政府和国会消息人士称，现任央行总裁黑田东彦被再度提名的可能性很大，因为首相安倍晋三最近赞扬他在促进经济增长方面的举措。黑田东彦的任期将在4月届满。

不过消息人士称，这还没有确定。尽管许多市场人士押注黑田东彦将获得连任，但有人认为其他候选人也有机会，比如安倍晋三的前任顾问本田悦朗，他对这个职位表示感兴趣。

黑田东彦和两名副总裁--专职央行官员中曾宏和曾在学术界工作的岩田规久男，将分别在4月8日和3月19日任期届满。

这样重要职位的提名需要日本参众两院的一致通过才能有效。政府通常会分两轮提交各职位的提名。

消息人士称，被提名人选可能进入第二轮，但在第一轮结果获批前将不会提交给国会；对第一轮的批准可能要等到2月中期。

他们表示，那意味着政府要到本月晚些时候或甚至3月初才会向国会提交日本央行总裁和副总裁的提名人选。

“可能要到2月末，”一位熟悉提名进程的执政党议员说。另两名匿名消息人士对这种说法表示认同。

具体时间将在很大程度上取决于政府能否顺利推动下一财年预算案通过国会，然后能有时间就被提名人名单进行投票。

鉴于安倍领导的执政联盟在参众两院都拥有足够席位，因此政府的提名几乎确定会获得通过国会所需的多数票。

日本央行新领导层的遴选将至关重要，因这将奠定货币政策路径，并影响日本央行多久内将追随欧美央行的步伐缩减刺激措施。

尽管黑田东彦驳斥了提早退出宽松政策的可能性，但分析师认为如果他连任央行总裁，缓慢但稳步趋向货币政策正常化的机率将升高。

分析师称，如果选择本田悦朗等持有更极端观点的候选人，可能将令市场大受震撼，因为投资者可能认为这一选择与目前政策框架分道扬镳。本田悦朗支持通过央行加快印钞，为巨额财政支出提供资金。

消息人士称，对于央行两位副总裁的其中一个人选，政府可能将任命具有深厚市场专业知识，并拥有货币政策学术知识的央行内部官员。

他们称，中曾宏连任或任命日本央行现任理事雨宫正佳都有可能。(完)