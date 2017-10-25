焦点：日本央行10月会议料按兵不动 对低通胀现象焦虑程度降低

路透东京10月25日 - 日本央行下周政策会议料将大致维持通胀预测不变，将通胀迟滞归咎于企业提升生产力等因素，暗示央行将暂时不会扩大宽松刺激。

资料图片：2012年3月，行人经过日本央行总部大楼。REUTERS/Yuriko Nakao

日本央行总裁黑田东彦也料将强调，在通胀率仍与2%目标距离遥远的情况下，央行缩减刺激计划根本八字还没一撇。

日本首相安倍晋三领导的政党联盟刚在周日大选赢得胜利，这令外界更加预期，黑田东彦明年4月任期届满时，无论接任人选是谁，作为“安倍经济学”支柱之一的日本央行超宽松政策都将持续下去。

“黑田有很大机会再度获得任命，这代表日本央行的政策框架不会有大改变，”摩根大通首席日本经济分析师Hiroshi Ugai称。

“日本央行下一步可能要提高长期收益率目标，但至少明年底之前还不会。”

在下周二结束的两天会议上，日本央行料将保持承诺不变，维持短期利率目标在负0.1%、10年期日债收益率目标在零水平左右。

市场的关注点在于，日本央行审议委员片冈刚士会否提议扩大刺激措施；该委员上月投票反对维持政策不变。

尽管此类提议可能被其他认为在经济增长时期无需加大货币政策支持的委员所否决，但或许会暴露审议委员会在未来货币政策方向上出现新的分歧。

**结构性因素**

知悉央行想法的消息人士称，下周二将要公布的季度预测报告中，日本央行料将微幅下调截至2018年3月的本财年通胀预期，7月时该通胀预估为1.1%。

消息人士称，央行料维持2018和2019年通胀预期大致不变，依旧认为到2020年3月通胀目标将可达成。

但日本央行目前预计2018财年通胀率将触及1.5%，远高于路透调查预计的0.8%；央行预计2019财年通胀率为1.8%。

在经济处于良好态势之际，日本央行官员近来解释通胀放缓是企业通过自动化和精简运作避免加薪导致的结果。

他们称，尽管这样的作法可能在短期内压低物价，但通过提高生产率，最终将提振通胀并提升日本的长期增长潜力。

日本央行审议委员樱井真上周表示，“对于薪资和通胀升幅依然低迷，我们不应过于悲观。”黑田东彦在会后记者会上可能也会提到这一观点。

日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率增长2.5%，因消费者和企业支出增长加速，这一稳定增长态势可能将延续至未来几季。

但8月核心消费者物价较上年同期仅上升0.7%，远低于日本央行的目标，这令日本央行继续承受维持超宽松政策的压力，尽管美国和欧洲央行已开始削减刺激措施。(完)