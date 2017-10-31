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焦点：日本央行维持政策不变 新任委员暗示希望放松政策
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2017年10月31日 / 早上6点08分 / 1 天前

焦点：日本央行维持政策不变 新任委员暗示希望放松政策

2 分钟阅读

路透东京10月31日 - 日本央行周二宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。委员们希望经济稳定复苏将使通胀率逐渐加速升向央行的2%目标。

资料图片：2012年3月，行人经过日本央行总部大楼。REUTERS/Yuriko Nakao

新任央行审议委员片冈刚士并未提议增加刺激措施，这与外界对他可能这么做的预期相左。片冈刚士在上月投票反对维持政策不变。

但他表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。

根据日本央行发布的声明，片冈刚士称：“如果国内因素导致实现物价目标的时间延后，那么日本央行应采取额外的宽松措施。”

日本央行一如普遍预期，以8:1的投票结果决定维持引导短期利率在负0.1%、10年期公债收益率(殖利率)在零附近的承诺不变。片冈刚士投票反对维持政策不变的决定。

虽然并非正式的宽松建议，但片冈刚士称，日本央行应该买进公债使15年期公债收益率“维持低于0.2%”。15年期公债收益率周二在0.307%左右。

“我认为，片冈刚士的看法将不会改变多数审议委员的观点，”法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎说，并称委员会觉得只要经济继续复苏，就没有必要进一步放松政策。

“尽管如此，通胀在不久的将来不太可能加速升至1%上方。因此日本央行不太可能朝退出或进一步放松政策迈进。”

日本央行总裁和田东彦将在0630GMT举行记者会，就政策决定作出解释。

**日本央行下调通胀预期，维持实现通胀目标的时间框架不变**

在季度报告中，日本央行小幅下调了对截至2017年3月的当前财年的通胀预测，但基本维持对未来几年的乐观预测不变。

该央行还维持通胀率到2020年3月将达到2%目标的看法不变。

“日本经济料将继续温和扩张，”日本央行在利率评估会议后发布的报告中称，表明了其对不断增强的经济复苏的信心。

分析师称，片冈刚士的不同意见，可能会让日本央行跟随欧美央行削减刺激举措的努力变得复杂。

“其他央行正在退出宽松政策，如果日本央行继续当前的框架，则会出现扭曲，”东海东京调查中心经济分析师Hiroaki Muto称。

“若片冈刚士提议采取更多宽松政策，只会让事情变得更加复杂。委员会目前没有鹰派人士，日本央行可能会失去正常化政策的机会。”

随着消费者和企业支出回升，日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.5%，而且经济稳健增长的势头或将在未来几季持续下去。

但9月核心消费者物价指数较上年同期仅上升0.7%，远低于央行的目标，使得央行继续面临维持超宽松政策的压力。

日本抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX (完)

编译 张涛/汪红英/侯雪苹；审校 李爽/张荻/许娜

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