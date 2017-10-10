焦点：日本央行誓言维持量化宽松政策 并上调部分地区经济评估

资料图片：2010年8月，在东京拍摄的日元纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京10月10日 - 日本央行周二上调了对该国四个地区经济的评估，得益于强劲的出口、消费者支出以及建筑业活动。这个积极迹象暗示日本整体经济将继续保持健康增长。

央行总裁黑田东彦周二重申了央行保持大规模刺激政策的决心，直到通胀率持续保持在2%的目标水平上方。

他还是说由于产出缺口和通胀预期的好转，通胀率可能逐渐加快朝2%的水平上升。

“未来日本经济预计将继续温和扩张，”黑田东彦在日本央行地区分行经理的季度会议上表示。

在一份关于日本各地区经济情况的季度报告中，日本央行上调了对九个地区中的四个地区的评估，并维持对其他五个地区的评估不变。

该报告把对三个地区经济的评估上调至“温和扩张”或“走向温和扩张”，这是10年来对这些地区最为乐观的评估。

有一个地区的评估也被上调至“温和扩张”，这是日本央行2005年开始这项地区调查以来的首次。

日本央行短观调查报告显示，第三季日本大型制造业者信心创10年来最高，表明得益于强劲的全球需求和日圆疲弱，日本的经济复苏或许正在积聚动能。

日本央行仍然面临两难处境，因为通胀仍然低迷，尽管劳动市场、资本支出与出口都表现不错。

日本8月核心消费者物价较上年同期上涨0.7%，距离央行的2%目标仍相当遥远。

关于通胀维持在如此低档，日本央行大阪分行经理卫藤公洋提出了解释。

“由于薪资增长及劳动市场趋紧，我们见到了大件商品的支出增加，”他说道，“在此同时，家庭在家用品方面仍锱铢必较，意味着对未来有些顾虑。这样的消费行为难以改变。”

日本央行连续三年大规模购买资产过后仍未能提振通胀，该行去年修改政策架构，将目标放在限制长期利率，而非将重心放在印钞速度。(完)