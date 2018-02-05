焦点：博通提出1210亿美元“最佳和最后的”价码以收购高通

路透2月5日 - 芯片制造商博通(Broadcom)(AVGO.O)周一提出1,210亿美元“最佳也是最后的价码”欲收购同业高通(QCOM.O)，以此向后者施加更大压力让其坐到谈判桌前。若交易达成，将是科技行业迄今规模最大的并购案。

随着苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)等智能手机厂商利用其市场主导地位在谈判中压低芯片价格，无线通信科技设备行业也掀起一股整合热潮，此次并购大战就是其中的关键一役。

高通回应称，公司董事会将讨论最新的出价，在那之前不会进一步置评。

博通每股82美元的最新出价中，包括60美元现金和22美元博通股票。该公司11月提出的最初价格每股70美元则包含60美元现金和10美元股票。提高股票部分出价后，该交易需得到博通股东投票通过。

路透于周日率先报导了博通的最新出价一事。

高通股价重挫6.6%收报61.73美元，因市场对交易前景持怀疑态度，而且凯基证券发布报告称，苹果可能放弃高通、改由英特尔(INTC.O)负责供应下一代iPhone的数据机(调制解调器)芯片。

博通股价跌3.1%至228.10美元。

“高通及其董事会现在要作出艰难抉择，因为在我们看来，这是个很诱人的出价，”GBH Insights的分析师Daniel Ives称。

博通还作出一些让步以安抚高通的担忧。高通担心，两家公司合并要取得监管机构批准可能耗时超过18个月，而且反垄断当局的资产剥离要求可能最终增加公司财务负担。

博通表示，如果交易达成最终协议后未能在12个月的目标期限内完成，则愿意向高通支付“等待费”。若监管机构阻止了交易，博通还将支付一大笔“反向终止费”。

博通的反垄断顾问Latham & Watkins LLP的Daniel Wall在一份提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中说，博通愿意出售两个高通业务来解决任何反垄断问题，分别是Wi-Fi网络处理器以及用于手机的射频前端芯片业务。

博通周一称其新提出的收购报价是基于以下的假设，也就是高通以目前所披露的每股110美元现金收购恩智浦半导体(NXPI.O)，抑或是这项380亿美元交易被中止。

在高通3月6日的股东会议中，博通计划提名数位董事取代高通现有的董事。Tan说，除非高通同意协商，否则这仍将是公司的重点。当被问及时，他并未排除提出直接收购高通股票的选项。

“我们将为3月6日的高通股东会议全力以赴，”Tan说。(完)