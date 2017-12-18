焦点：加拿大央行坚守升息倾向 尽管有NAFTA等诸多不确定性

路透多伦多12月15日 - 加拿大央行为2018年初进一步升息敞开大门，并清楚表明可能会造成经济脱离正轨的诸多不确定性，是谨慎行事而非无所作为的理由，比如北美自由贸易协定(NAFTA)的重新磋商。

2017年5月4日，墨西哥城，加拿大央行总裁波洛兹出席在墨西哥城召开的加墨经济会议并发言。REUTERS/Edgard Garrido

投资人担心NAFTA的终止可能会损及加拿大经济并令加元承压，周五加拿大出口发展公司(Export Development Canada)公布的一份调查突显出这些担忧。

加拿大有75%的商品出口至美国，如果美国不加入NAFTA，加拿大出口将遭遇重击。

该调查并显示，约有6%的加拿大企业可能把部分的业务转移至美国，作为NAFTA万一出现冲击时的缓冲。

但坐等NAFTA重新磋商等不确定性厘清后再升息，有可能让加拿大经济失衡问题加重。加拿大一度火红的房市以及加拿大人债务升高，助长了今年的失衡情况。

“好比你要下班回家，而那天下午正赶上暴风雪，那么你开车就需要小心谨慎了...那并不意味着你要坐在车里呆在车库里直到第二天，然后再回去工作，”加拿大央行总裁波洛兹(Stephen Poloz)在周四发表演说后举行的记者会上表示。

隔夜指数互换市场暗示，加拿大央行1月升息的机率从波洛兹讲话前的30%上升至36%。

加元在讲话后一度上扬1.1%，但此后涨幅回吐殆尽。

其他让加拿大央行担心的不确定性包括，将于1月生效的更严格的抵押贷款规定，以及今年稍早两次升息对经济的影响。

央行估计，加拿大经济目前接近潜能。

“以我们所处的经济周期看来，货币政策太宽松了，”National Bank Financial资深分析师Krishen Rangasamy表示，“与其关注NAFTA未来的变化，不如把关注焦点放在眼下的情况，留意债务累积以及家庭收支失衡问题的恶化。”

周四的数据显示，第三季加拿大家庭债务占收入之比达到纪录高点171.1%。

这表明“近期升息对降低家庭信贷需求的效果微不足道，”道明证券(TD Securities)宏观分析师Robert Both在研究报告中表示。

他也对就业市场是否仍存在闲置表示质疑。就业市场可察觉到的闲置是加拿大央行自9月之后未再继续升息的原因之一。

“波洛兹显然有些担心，但趋势倾向升息，这只是时间的问题罢了，”ForexLive汇市分析师Adam Button表示。(完)