热点聚焦：页岩油革命的下一个阵地--加拿大

路透加拿大卡尔加里1月29日 - 近年来美国页岩油革命给加拿大能源业造成了沉重打击，加国广阔油砂上持续20年的迅猛行业扩张和就业增长就此结束。

现在，加拿大期待本国的页岩油田能修补这个经济损失。

加拿大石油企业和全球石油巨头正在加大马力勘探Duvernay和Montney地层，他们称这些地层或可匹敌储量丰富的美国页岩油田。

加拿大是美国之外首个大规模开发页岩油资源的国家，页岩油已经占到加国总石油产量的8%。中国、俄罗斯和阿根廷也拥有充足的页岩油储量，但尚未克服完全商业化开发的障碍。

相比之下，加拿大则能提供石油企业在美国启动页岩油革命时所拥有的很多相同优势：众多肯冒险的民间能源企业、深厚的资本市场、可用于运输石油的基础设施、拥有页岩油资源的地区人口稀少、以及可供泵入页岩油井的大量水资源。

据加拿大国家能源局的数据，估计Duvernay和Montney两地的总能源储量包括500万亿立方英尺天然气，200亿桶天然气液和45亿桶原油。

“Montney据信蕴藏有整个油砂地区可开采资源的一半左右，数字相当可观，”位于卡尔加里的能源公司Seven Generations Energy (VII.TO)执行长Marty Proctor在接受路透采访时表示。

据能源咨询机构Wood Mackenzie，加拿大页岩油气产出约为33.5万桶/日，并预测10年内应会增至42万桶/日。据加拿大石油开采商协会，随着开发活动的升温和对油田种况更加熟悉，这一产出增长步伐可能会加快，资源规模的估值也可能攀升。

同样位于卡尔加里的Seven Generations和Encana Corp (ECA.TO)(ECA.TO)，位列上述两个油气田的主要开采商。包括皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、康菲石油国际(ConocoPhillips) (COP.N)也在开发加拿大页岩资产。

雪佛龙去年11月宣布了位于Duvernay的首个加拿大页岩开发项目。公司发言人Leif Sollid称之为北美地区最具有前景的页岩油机会之一。康菲石油国际生产及探钻项目部门副总裁Al Hirshberg去年11月时则表示，Montney地区有可能给公司带来可观的产出和现金流。

壳牌发言人Cameron Yost表示，该公司今年在Duvernay的投资要大过于除了西德克萨斯二叠纪盆地外的其他页岩油田。二叠纪盆地是美国产量最高的页岩油产区。

“我们在二叠纪盆地学到的一些事情，或许适用于Montney，反之亦然，”Yost表示。

这轮油砂热潮可以回溯至20年前，当时技术改善、原油价格上涨且担心全球石油短缺，带动一波对这种全球第三大储量资源的开采热潮。但随着美国页岩油企业采用新的探钻技术，并且全球油市充斥低成本生产的原油，过去五年这类投资的大多数已往南部迁移。

油砂生产目前在加拿大420万桶/日的原油产能中占据三分之二。由于油砂项目一旦建立，就能产出几十年，因此其将继续对加拿大能源产出做出重大贡献。

随着Suncor Energy(SU.TO)日产19万桶的Fort Hills开采项目于本月开始投产，超大型油砂项目的时代可能就此落幕。

加拿大能源官员如今倚赖页岩油来吸引新的投资。

“我们会逐渐见到轻质致密油和富含液体的天然气成为艾伯塔省能源未来的重要部分，”该省的能源部长Margaret McCuaig-Boyd表示。该省也是加拿大的多数页岩油储藏所在。

**未来属于页岩油**

油砂开发在2010-2014年之间推动艾伯塔省经济以每年5.5%的速度增长，为全国增速的两倍左右。但2014年油价崩盘，导致该地区陷入衰退，并促使生产商自此废弃了至少320亿美元的项目计划。

据加拿大石油生产商协会，油砂资本支出在2017年连续第三年下降，而其他油气投资较2016年增加40%至约310亿加元。油砂之外的支出今年料再次增加至330亿加元，达到油砂预计投资规模的近三倍。

交互式图表：tmsnrt.rs/2BnxD5x

相比从油砂中提取焦油状沥青，页岩油气的水力压裂技术能以较小投资产生较快回报。页岩油生产也更为低碳，打消了国际投资者的一大疑虑，这些投资者不愿把钱投给环保组织口中所谓的“焦油砂”。

“过去10年大家都在讨论油砂，人们可能已经错失了页岩油的机会，”Encana首席执行官Doug Suttles去年11月在不列颠哥伦比亚一次会议上称。“所有这些东西都比目前精炼一桶油的平均碳足迹要小得多。”

**潜力“绝对巨大”**

艾伯塔中部的Duvernay地区属于页岩层，而跨越艾伯塔北部和不列颠哥伦比亚的Montney，从技术上来讲属于粉砂岩地层，渗水性更强。不过这两个地区的钻探和采油技术相同，很多业内人士把这两处都叫做页岩。

钻探商在两个油田均面临挑战，因为两个油田都离主要市场较远，但它们的潜在高储量是毋庸置疑的。

Duvernay油田可与德克萨斯南部的Eagle Ford页岩油田相媲美。加拿大能源局的油气资源技术负责人Mike Johnson说，Montney很独特，其巨大的天然气资源和极厚的岩层包含多个可供开采油气的不同层级。

天然气市场供应过剩导致价格低迷阻碍了开发，另外，这些偏远油田的额外运输成本以及有限的管道运输能力也影响了油田的开发。这使它们更难与美国东北部的Marcellus等页岩油田竞争。

与此同时，由于价格低迷，原本计划在西海岸建设的加拿大液化天然气出口终端也被取消或陷入停滞。

然而，这些困难并未让产油商停止在该地区圈地。由于外界纷纷去购买Duvernay East Shale Basin的土地，去年艾伯塔省油气区块的售价创下2014年以来最高。

“潜力绝对是巨大的，”加拿大石油服务业协会的总裁Mark Salkeld说，“唯一阻碍我们的是市场准入和成本。”

加拿大石油投资从油砂转向页岩油图表：tmsnrt.rs/2BnxD5x

(完)