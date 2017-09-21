焦点：澳洲联邦银行将寿险业务售予友邦保险 作价31亿美元

路透悉尼9月21日 - 澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)已同意将寿险部门CommInsure售予总部位于香港的友邦保险(1299.HK)，售价31亿美元，成为亚洲市场上规模最大的针对澳洲金融机构的收购案。

该交易位列除日本以外的亚太地区保险业前十大并购案。友邦保险将收购CBA在澳洲的寿险业务、以及在新西兰的人寿和健康保险业务。

CBA还提到，可能会推动财富管理业务的首次公开发行(IPO)。目前澳洲主要银行业者面临监管压力，要求它们实现“真确强劲”的资本比率，因担心它们对外国借款和泡沫滋生房地产市场的曝险。

CBA此次剥离业务是澳洲银行业资产出售趋势的一部分，澳洲银行业疲于应对来自大型外企越来越激烈的竞争，所售资产尤以保险业务为主。

对于友邦保险、美国大都会人寿保险公司(MET.N)和苏黎世保险(Zurich Insurance Group) (ZURN.S)这些全球性纯保险公司来说，澳洲是一个富有吸引力的市场，寿险渗透率相对较低。

这还存在巨大的死亡保障缺口，即寿险参保人的参保额以及他们所需保额之间的缺口，预计这一缺口为1.1万亿(兆)美元，为亚太地区第五大。

CBA出售CommInsure之前，有媒体去年曝出CommInsure使用无赖手段拒绝向参保人进行合法赔付，导致解除保单，此事对CBA的声誉造成了影响。

CBA近期遭遇了一系列危机，上述丑闻也是其中之一，使其面临的系统性违犯反洗钱法和反恐怖主义融资法的指控达到了顶点，可能遭到数以十亿美元计的罚款。

“CBA出售CommInsure的估值不俗，”Shaw and Partners分析师David Spotswood在给客户的报告中说道，还称这使CBA能够“灵活”应对洗钱民事官司所产生的巨额罚金。

CBA股价周四收盘下跌0.29%，表现好于大盘1.2%的跌幅。自8月3日遭洗钱指控以来，该股股价已下挫10%左右。

0302GMT，友邦保险股价基本持平于上日收盘价。

即便是在该交易明年某个时候完成之后，澳洲保险业的并购活动料仍保持强劲。

根据澳洲媒体的报导，澳新银行(澳盛银行/ANZ)(ANZ.AX)已经表示可能出售旗下寿险和财富管理部门，西太平洋银行(WBC.AX)也已经开始探寻出售寿险业务。

澳洲国民银行(NAB.AX)在去年将寿险部门的80%股权出售给日本生命保险。

根据与友邦保险的协议，澳洲联邦银行表示未来20年将继续通过其分支代表友邦销售寿险产品，客户可以保留现有权利。

截至5月底，友邦的自由现金流接近110亿美元。此项收购将帮助友邦实现市场多元化，目前香港和中国内地占到其新业务增长的一半左右。(完)