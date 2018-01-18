焦点：2017年中国超额完成GDP目标 今年增速料放缓更重质量提升

作者 许菁

路透北京1月18日 - 中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。

但四季度GDP环比增速已经是连续三个季度放缓，12月单月数据亦欠佳，表明经济也面临下行压力。分析人士认为2018年宏观经济没有太大超预期的风险，随着去产能、去库存、去杠杆的继续推进，尤其金融去杠杆对投资资金来源产生的紧缩效应，预计今年经济扩张步伐会略有放缓，但质量提升加快，提质增效更趋明显。

“四季度和全年GDP增速均超预期，年度增长也出现加速，为近几年首次出现，主因房地产小年不小，投资销售情况较好，且出口受到海外需求回升带动，好于预期，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮评价称。

他认为，当前实体经济确实不错，这也将促使监管政策继续出台，一是继续整顿影子银行，且会转向实体去杠杆，二是持续收紧地方政府的融资；因此预计2018年地方政府主导的基建投资将有所回落，但地产表现仍不会差，且制造业投资可能出现反弹，预计2018年中国经济增速将小幅回落至6.7-6.8%。

中国国家统计局周四公布，2017年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，增速为七年来首度回升，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查的预估中值6.7%。前三季度GDP同比分别增6.9%、6.9%、6.8%。

统计局并公布，2017年中国规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.2%；固定资产投资增长7.2%，高于路透调查预估中值的7.1%。单独12月来看，工业增加值同比增长6.2%，高于预估中值6.0%；社会消费品零售总额同比增长9.4%，远不及预估中值10.1%。

“十九大淡化GDP增长目标，未来中央政府继续出台稳增长政策的可能性明显下降。同时近期部分地方政府开始主动挤出GDP水份，意味着地方政府也将从原来的追求经济规模的GDP竞赛转向追求更务实更有质量的经济发展。在此背景下，经济增速可能会短期承压。”交通银行金融研究中心首席宏观分析师唐建伟称。

不过他认为，去年以来由动能转换和韧劲增强带来的经济稳态在2018年仍会维持，经济的季度增速不会出现明显的波动；预计全年经济增速为6.7%左右，高于年度增长目标。经济总量及增速难起波澜，但质量提升步伐加快。

具体到三驾马车来看，唐建伟预计，2018年中国出口增速将高于2017年，达到10%左右；固定资产投资增速受制于加强融资平台管理、金融监管政策收紧影响资金来源等，料放缓至6.5%左右；消费增速将继续维持在10%左右。

中国GDP与CPI图表: tmsnrt.rs/2DipSQb

中国GDP同比与环比走势图表: tmsnrt.rs/2DKub7Y

中国工业增加值和制造业PMI图表: tmsnrt.rs/2DfbNDc

中国房地产开发与商品房销售增速图表: tmsnrt.rs/2DMlSbu

**“提质增效”加快，但亦存下行压力**

国家统计局局长宁吉喆在新闻发布会上透露，从需求看，去年最终消费支出对经济增长的贡献率是58.8%，资本形成总额贡献率是32.1%，货物和服务净出口是9.1%。对比2016年三者分别为64.6%、42.2%和-6.8%，净出口是2017年经济增速超预期的重要因素。

“经济运行保持在合理区间，四大宏观指标均稳中向好、好于预期...2017年经济发展好于预期，很重要的原因是外贸对于经济增长的贡献比往年都大，”宁吉喆称。

工业增加值去年全年增速6.6%，较上年加快0.6个百分点；其中，新动能对经济增长的贡献度明显提升。据宁吉喆介绍，新产业如战略性新兴产业、高技术产业、装备制造业的增加值都是10%以上的增长。

与此同时，在基建投资增速回落、房地产开发投资增速降至年内低点的情况，去年1-12月全国固定资产投资增速仍勉力维持平稳，主要也是得益于工业尤其是制造业投资增速出现回升。统计局数据显示，去年全年工业投资同比增长3.6%，增速比1-11月份提高0.5个百分点；其中，制造业投资同比增长4.8%，增速提高0.7个百分点。

“当前中国经济的基本面是好的，结构调整、优化升级在加快进行，提质增效的阶段性的变化特征会越来越明显。”宁吉喆称。

但具体到12月来看，社会零售、房地产投资明显下滑，应当引起高度关注。当月社会消费品零售总额同比增长9.4%，创年内最低增速；1-12月的固定投资投资增速和房地产开发投资增速也双双降至年内最低水平。

而且最近三个季度GDP环比增速也在逐渐放缓，去年后三个季度分别为1.9%、1.8%和1.6%。去年一季度为1.4%。

九州证券全球首席经济学家邓海清指出，一方面目前政府对于房地产的调控态度明显，房地产销售面积出现了明显的下滑，以及房价持续低迷，传导到房地产投资上，房地产投资的下滑对经济形成一定的拖累；另一方面由于2017年消费贷明显走高，这意味着居民加杠杆程度明显，再叠加居民收入并没有相应大幅增加，居民消费存在“寅吃卯粮”的情况。

“尽管2017年经济增速出现一定提升，但2017年四季度经济增速处于2016年以来的低位，在房地产投资下行明显、社会消费透支、出口面临高基数的情况下，这一轮经济复苏的增长高点已过，目前经济下行压力处于高位水平，2018年经济大概率下行。”他称。

**2018年经济增速料略放缓，“严监管”是主基调**

2017年的中国经济在“稳”的主基调下保持了“进”，保持经济增长韧性的同时亦强调提高经济质量。在政府对经济下行容忍度提高的情况下，分析人士认为，只要经济增速在6.5-7%的区间内，货币政策就不会存在放松的情况，政策取向将更强调金融监管和地方举债的“严”。

而受制于金融去杠杆带来的紧缩效应，固定资产投资的资金来源料进一步收紧，这将给2018年整体投资增速带来下行压力，投资对经济增长的贡献会进一步减弱；预计2018年经济增速也将有小幅回落，但经济质量将明显提升。

“今年供给侧改革重心将从去产能、去库存转向去杠杆。近期各省也纷纷挤出经济、财政数据中的水分，去杠杆、防风险、去水分，都意味着经济增速仍有下行压力，但经济质量将明显提升。”海通证券宏观分析师姜超、于博称。

国务院发展研究中心金融研究所的王洋也认为，2018年经济的风险点在于：地方债务规范，影响地方基建投资；房地产调控差异化，有的放松，一线继续从紧，但总体增速可能回落；金融监管政策从严，货币政策中性偏紧，如果通胀上来，短期货币政策也很难放松。这都是经济增长的不利因素。

“从12月数据来看，房地产投资、基建和消费都不佳，预计2018年经济增速可能有所回落，估计经济增长目标仍然是6.5%左右。”他表示。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议提出，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是今年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

“今年还是会沿着L型底部运行，会在6.7-6.9%波动，不会更低。增长动力仍然是2017年的两大动力。一是消费（内需）向好，去年企业效益改善带来收入改善，同时19大召开后很多改革会做起来提振消费积极性，今年消费较好，有助于支持中国经济稳定；二是世界经济向好带来外需改善。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他认为，今年没有太大超预期的风险，原因很多，一是次贷危机阴影犹在，各国都把防风险放在主要位置，居安思危，很少会出现超预期冲击；二是政策灵活性大大提高，过去防过冷，政策一个劲儿宽松，防过热，一脚刹车踩下去了，但现在会防微杜渐，在苗头出现时就修正政策，政策不至于收缩过快出现硬着陆风险，也不至于坐视不管出现泡沫化风险。

中国地方政府融资再遇监管重拳。保监会和财政部周四发文规范保险资金投资，明确保险机构不得通过股权投资计划等创新方式违规形成地方债务。同时，坚决制止地方政府以引入保险机构等社会资本名义，违法违规或变相举债上新项目、铺新摊子。

以下为中国2017年四季度GDP和12月工业、消费与投资同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

四季度国内生产总值（GDP） 6.8 6.7 6.8 6.5-7.0 6.8

工业增加值 6.2 6.0 6.1 5.9-6.8 6.0

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 7.2 7.1 7.2 7.0-7.3 8.1

社会消费品零售总额 9.4 10.1 10.2 9.3-11.0 10.9

注：GDP前值为三季度数据，上年同期为去年四季度数据；固定资产投资数据前值为1-11月累计数据。

（完）