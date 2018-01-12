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焦点：2017年熊猫债发行量锐减近四成 但今年有望小幅回升
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January 12, 2018 / 2:02 AM / a day ago

焦点：2017年熊猫债发行量锐减近四成 但今年有望小幅回升

2 分钟阅读

路透伦敦1月11日 - 去年熊猫债券在中国的销售锐减近四成，因北京收紧资金转移规定，且市场借款成本升高，均削弱了其吸引力，但有一些迹象显示2018年销售或将小幅回升。

资料图片：2013年11月，上海浦东陆家嘴金融区，行人经过一处高空步道。REUTERS/Carlos Barria

根据摩根大通的数据，去年熊猫债发行量从2016年的1,160亿元人民币降至710亿元人民币。2016年的发行量则是2015年的近九倍。

摩根大通新兴市场策略师顾颖认为熊猫债发行量锐减有几个原因，但全都和中国近来努力抑制信贷增长失控有关。

顾颖将之称为“熊市环境”，中国债券收益率或借款成本上升，已经让寻求低融资成本的国外机构对发行熊猫债的兴致减退。

去年底时，货币市场指标利率--上海银行间拆放利率(SHIBOR)大涨至将近5%，是2015年以来最高水准。用顾颖的话来说，针对某些熊猫债发行人的“政策收紧”，也造成了负面影响。

2015年和2016年熊猫债市场强劲增长的主要推手是银行、房地产企业、以及中资企业的海外子公司。

除了戴姆勒(DAIGn.DE)、汇丰、渣打之外，纯粹是外资身分的并不多。中国严格的资本外流管控也使得外国投资者的获利汇回颇为复杂，这对熊猫债又是一大不利。

如果人民币能够避开像2015及2016年的困境，这些限制今年或有一些松绑希望。2015及2016年时，围绕中国经济体质的忧心拖累了人民币。

各种迹象暂时让人颇受鼓舞。国际金融协会(IIF)本周称，2017年中国的资本净流出比较温和，大约为600亿美元，2016年为净流出6,400亿美元。

“我听说在2018年会推动(放松外汇管制)，”欧洲复兴开发银行(EBRD)融资主管Isabelle Laurent称。中国目前是欧洲复兴开发银行的股东之一。

“2018年可能会是有更大弹性的一年。”

顾颖也认为今后会有一些改观。匈牙利在2017年发行了10亿元熊猫债，波兰和韩国在2016年发行过熊猫债。菲律宾已经暗示将在今年发行熊猫债，葡萄牙也有类似的意愿。

    “进入2018年，我们看到熊猫债发行会有温和反弹，全年发行量预计在900亿元(140亿美元)，”顾颖说。

    尽管熊猫债市场的阻力仍在，他预计中国债券市场更为稳定应有助于再度点燃需求。

    中国也已开始简化熊猫债规定，以鼓励支持“一带一路”计划的国家政府、金融机构及企业发行熊猫债。大型开发银行也可能因这些调整而受惠。

    “今年这可望进一步推进熊猫债市场发展，”顾颖表示。

    熊猫债市场的普及，与点心债发行量下滑的势头相符。

    顾颖未提供点心债发行数字。但汤森路透数据显示，去年点心债发行量仅64.2亿美元，不到2016年发行量的三分之一，距2014年的发行规模更是天差地远。(完)

    编译 戴素萍/李婷仪/侯雪苹/张若琪 审校 张荻/许娜

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
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