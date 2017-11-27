焦点：中国2018年GDP增长目标或维持在约6.5%不变--政策消息人士

路透北京11月27日 - 据政策消息人士透露，中国政府有望将2018年经济成长目标维持在今年“约6.5%”的目标水准，即便他们在加大去杠杆力度。

资料图片：2014年1月，建筑工人骑车经过上海市区的一条街道。REUTERS/Aly Song

他们表示，政策制定者们面临着解决债务问题的同时需保持经济稳步增长的压力。投资者对于政府打击债务风险的担忧情绪在上周明显体现，债市抛售潮甚至都蔓延到了股市。

2017年中央经济工作会议料将在12月举行，投资者密切关注该会议，在打击高风险银行及投资活动的大背景下，期待从中寻找未来一年的政策重点。

“明年的经济增长目标可能和今年相似，”接近政策讨论的政府消息人士称，“只要我们能保证6.5%的增长就行。”

中国国家主席习近平10月在中共十九大会议上指出，中国必须排除经济中的“重大风险”，并对抗贫困和污染。

但他也致力于达成上届政府设立的目标，那就是到2020年让国内生产总值(GDP)翻一番，全面建成小康社会。这意味着接在下来的三年，每一年的经济增长率都需要维持在6.5%左右。

中国人民银行行长周小川在十九大会议间隙表示，中国要警惕“明斯基时刻”风险，即指资产价格突然崩盘的风险。这突显出债务和房地产风险亟待解决。

“增长率不能过低，因为我们仍需要建设十九大所描绘的小康社会，”另一位消息人士称。

两名消息人士都参与了内部的政策讨论，并为决策者提出了建议，但并未参与最终决策。由于事件较为敏感，二人均要求匿名。

中国国务院新闻办公室周五未回复路透的置评请求。

中国政府今年将金融业债务列为整治对象，政策消息人士称，政府明年可能更加关注企业负债，处理拖累国有企业的坏账问题。

中国央行此前发布金融机构资管业务新规，收紧对中国15万亿美元的资产管理行业以及网络小额贷的监管；这是北京当局为解决大型影子银行的系统性风险所采取的最新措施。

对当局加强监管的担忧已引发市场急跌，上周公债收益率感受到的压力波及股市，中国股市周四遭遇数月来最大单日跌幅。

“收紧监管令市场感受到极大痛苦，债市已急剧下滑，若不能很好管控，或引发系统性风险。”一消息人士说道。

与此同时，消息人士表示央行在政策制定方面也会维持略偏紧的倾向。

“无论是对金融还是企业的去杠杆化，都肯定会打压经济活动。”一政策消息人士说道。(完)