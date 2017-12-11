市场热谈：中国监管层关注资管新规反馈 国有行建议延长过渡期至2020年底

作者 李铮

资料图片：2016年3月，北京一家商业银行柜台上的人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon/

路透上海12月11日 - 中国大资管行业新规正处于征求意见期，包括理财办法在内的多项配套操作细则也在制定完善中。除监管层摸底调研各家银行建议外，包括七家国有银行和十家股份行等也先后组织讨论了资管新规并积极反馈修改建议，以确保政策平稳实施。

一位接近银监会的消息人士对路透表示，监管和机构的沟通渠道是畅通的，目前银行的反馈意见也在讨论整理中，但尚未有定论。

权威人士引述七家国有行近期研讨后达成一致的反馈意见指出，为防范金融风险，维护市场稳定，确保银行资产管理业务平稳转型，建议将过渡期延长至2020年12月31日；过渡期结束后，金融机构不得再发行违反本意见规定的资产管理产品，但对于过渡期开始时已存在的非标资产，可以续发产品承接。

“此次新规的实施，监管层实际上已经预料到了以上种种冲击，因此设定了较长时间的过渡期，并提出了‘新老划断’和‘慢撒气’的过渡方案，也给各家资管机构充分表达意见的渠道，”该权威人士指出。

根据七家国有行的反馈意见，新规的核心目标是防范和化解系统性风险，但净值化可能导致理财市场规模萎缩，且非标市场恐存在挤出效应，并打破信用债市场既有的供需平衡；他们建议监管层审慎评估新规可能对金融市场和实体经济产生的影响。

从银行理财市场看，净值型产品在现有银行理财客群中接受度低，购买银行理财的投资者看重的就是“刚兑”特性；促使客户接受净值型银行理财产品的投资者教育过程将会很漫长，无法一蹴而就。

国有行认为，若征求意见稿中的过渡期结束，银行理财就需要全面净值化，很可能导致规模的大幅萎缩。且未来银行理财产品将直面公募基金的竞争，必须在净值化和客户绝对收益需求之间寻求平衡，而稳定产品净值需要具备优秀的大类资产配置能力、摊余成本法估值的支持以及其他风险对冲手段，如果产品净值波动过大，会面临资金赎回与客户流失的风险。

因此，他们建议，从时间上或者规模占比上设定梯度循序渐进推动银行理财净值化转型，比如从2018年开始，净值型产品规模占比每年提升20%，至2022年实现全面净值化。

由于银行理财暂未颁布专门的会计准则，公允价值原则不明晰。他们并建议，全面建立银行理财会计准则，准许银行参与讨论和制定；准许具备持有到期意愿和能力的债权类资产投资，包括不限于债券等标准化债权以及非标债权，实施摊余成本法估值；比照保险资管投资权益的估值规则，探讨制定股票、股权等权益类资产的成本法估值规则。

此外，现阶段商业银行还存续一定的表内保本理财产品，按照新规理解，表内保本理财将不属于资产管理业务，但具体应当如何管理，是允许存续到期后就不得再新发，还是视同表内的结构性存款处理，交纳存款准备金、存款保险费等。七大国有行表示，应当明确表内保本理财的处理方式，并尽快出台配套制度。

中国央行、银监会等五部委11月17日联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管；过渡期自指导意见发布实施后至2019年6月30日。

路透11月末援引多位银行资管人士称，央行金融稳定局正在让银行反馈对资管新规的意见，并结合工作实际研究提出修改意见。路透上周报导，10家股份行近期研讨后达成的一致意见指出，资管业务指导意见有利于统一各类资管产品的监管标准，消除监管套利，防范业务风险；但部分条款实施后，对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险，建议适当延长过渡期，并逐步有序打破刚性兑付。

**建议存量非标资产可续发产品承接**

从非标市场看，新规严格禁止非标债权以及股权投资的期限错配、禁止多层嵌套、合格投资者标准等要求，将使得未来开放式理财产品基本无法配置非标债权和股权类资产，新增投资将主要依靠发行期限匹配的长期封闭式产品，其中股权投资还必须是私募封闭式产品。

而当前银行理财的平均期限在3-4个月，1年期以下产品占比达到90%以上，发行长期限产品会存在客户接受度差的问题。

根据《中国银行业理财市场报告（2017上半年）》中披露的数据计算，全行业非标投资规模截至半年末近5万亿元人民币，个别小行理财产品中非标投资占比基本达到35%的上限。七大国有行指出，如果上述资产新增投资受限，将会影响银行理财产品特别是开放式产品的收益水平。

他们还担忧，非标资产规模的下降将直接影响银行理财服务实体经济的有效性，未来国家重大战略包括一带一路、雄安新区、京津冀一体化、大湾区、精准扶贫、债转股、供给侧结构性改革等相关的各类基金及项目实施主体的股权投资需求，期限往往都在10年以上，且收益水平低，都会因为限制错配而难以得到银行理财资金的支持。

对此，他们建议，一是明确征求意见稿中非标转标平台的范围，认定银登中心、北金所、直融工具交易平台、中小机构私募债报价系统、票据交易所、黄金交易所、保险交易所、中保保险资产登记交易系统等均可作为转标平台。

二是将“资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日”，修改为”终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日，开放式资产管理产品可以投资非标资产，但投资规模不得超过该产品持仓总规模的35%”。

或者在该条规定基础上增加“对于支持国家重大战略与重大建设项目的非标投资和股权投资除外，包括但不限于一带一路、雄安新区、京津冀、大湾区、自贸区、长江经济带、债转股等”。

三是由于非标资产期限大多在三年以上，建议过渡期自本意见发布实施后至2020年12月31日。过渡期结束后，金融机构的资产管理产品按照本意见进行全面规范，金融机构不得再发行违反本意见规定的资产管理产品，但对于过渡期开始时已存在的非标资产，可以续发产品承接。

**建议监管层审慎评估负面影响**

与股份行讨论后的反馈的意见较为相似的是，除了延长过渡期、明确银行理财的法律主体地位外，国有行也建议监管层审慎评估新规可能对金融市场和实体经济产生的负面影响。

这种影响体现在信用债市场，便是可能会打破既有的供需平衡。国有行讨论后表示，由于采取持有到期策略下的摊余成本法估值，使得固定收益类理财产品的净值相对债券基金而言更加稳定，如果未来强制采取市价法估值，可以想象在利率上行期，所有固收类产品的净值将会不断下跌，投资者基于理性一定会赎回此类产品，而银行将会被迫卖出债券来应对赎回。

“这将会加剧债市的下跌和债券融资利率的上行，当前AAA中票的利率已经到了5%以上，如果继续上行无疑对于债券市场和实体经济都将造成伤害，甚至不排除出现新一轮的债灾。”权威人士引述研讨会称。

截至6月末，银行理财持有的信用债达10万亿元，占整个信用债市场规模的三分之一。

此外，资管新规并可能会影响资本市场情绪。他们指出，银行理财通过结构化证券优先级配资、股票质押融资、券商两融收益权投资等资本市场项目投资模式，参与资本市场的资金也达到了万亿级的量级，未来按照新规禁止期限错配的要求，部分资本市场项目到期将无法续作。

同时，新规限定分级产品的要求，将使得结构化证券、安全垫证券等资本市场项目以及同业资产结构化业务模式基本无法开展，其所持有的底层股票会对资本市场形成抛压，也会对市场情绪造成负面影响，要避免因此而导致股市出现大幅波动。

七大国有行的建议还包括：修改公募产品的认定标准，放开200人的限制；比照银监会理财产品销售管理办法设定合格投资者标准；允许非同业客户以理财产品质押进行融资；适当放宽分级产品的发行条件等。（完）