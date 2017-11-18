焦点：中国大资管行业步入统一监管 打破刚兑坚决落地难度大

路透北京11月17日 - 在市场热议近一年后，中国大资管行业新规终落地。中国央行、银监会等五部委周五联合发布金融机构资管指导意见征求意见稿，与此前网传版本相比，其规定更为严格且操作性强，但考虑到后续要对各类资管产品的标准进行统一，实际落地难度可能也较大。

资料图片：2016年3月，在北京一家商业银行拍摄的百元面值的人民币纸币。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

业内人士普遍谈到，若意见稿内容严格执行，将对银行理财非标产生较大冲击；而对于广被业界诟病的刚性兑付，监管层虽然“心意已决”，但今年以来小银行资金端持续紧张，预计未来其流动性压力将更加凸显。

“虽然精神层面没有更大的变化，但实际上比之前的版本要严格，因为这次意见稿给了更多详细的规定，比如说怎么样打破刚性兑付、如何进行净值化管理等，”某上市银行资管部负责人称，“之前的征求意见稿其实是指导层面，而这次操作性就非常强，但我觉得落地难度非常大。”

一位城商行金融市场部负责人也谈到，此次征求意见稿主要监管态度的明确和监管框架的确定，其涉及资管产品到包括银行理财、券商资管、保险资管、公募和私募等，涉及金额高达60万亿元人民币以上，与之相关的法律法规至少有几十个文件，未来如何统一标准是最“难啃的骨头”，也是未来一年半内最核心的事情。

中国央行、银监会等五部委周五联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，称部分资产管理业务发展不规范，存在多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管和宏观调控等问题；将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自指导意见发布实施后至2019年6月30日。

“对征求意见稿的出台，我个人还是偏乐观的，有这个是好事，至少说明一委和一行三会的协调机制在起作用，而不是所有的监管机构没有任何规定出台，只是一个劲儿的说要收紧。”该城商行负责人称。

**打破刚兑“心意已决”，但小行怎么办？**

要论及意见稿中让市场最为意外的，非监管层“打破刚性兑付”莫属了。

“（意见稿）超出市场预期其中一点是打破刚性兑付时间表的推进，”广发银行资产管理部固定收益处负责人张宓对路透谈到，“银行目前大部分理财产品都是靠预期收益和刚性兑付来持续的”

他并指出，比如其中一条规定，如果拿新发产品去接封闭式产品被发现有刚兑行为需要缴存，这相当于是将刚性兑付的理财纳入到表内进行管理，而以前不涉及表内监管。

“用不到两年的时间去做这个调整，对银行而言时间是比较紧张的，很多银行存续的、投资非标的产品之前都是做了五年、七年的，如何处置存续产品的所涉及到的长期限非标资产，是比较大的问题。”他称。

平安银行(000001.SZ)战略研究部资深研究员童文涛亦指出，打破刚兑是此次意见稿的核心，这对小银行影响尤甚。

“现在银行资金端的压力都非常大，尤其小银行，他们这两年一直靠保本理财、大额存单、同业存款撑着负债端，但之后怎么办？保本理财没了，又不能保收益，客户一旦转向其他金融机构产品，中小银行负债端压力怎么解决？”他称。

有市场人士指出，近期有一些小银行已经准备好了很醒目的、类似银联“unionpay”的“存款保险”标签贴到网点，给储户和消费者提示，存款对其压力可见一斑，从整体市场环境和行业背景看，不排除一些小行出现“挤兑”风险。

**非标严监管，银行理财陷困境**

具体到投资领域，意见稿对非标的监管将对银行理财构成冲击，这在债市大跌的背景下，以债权投资为优势的银行理财将面临困境。

上述上市银行资管部人士就谈到，意见稿的每个条款都可谓史上最严，就银行理财管理而言，目前情况和征求意见稿要求的相差很远。

“比如非标，办法规定期限不能超过封闭式产品的到期日，现在满足办法要求的非标资产非常少，除非一年以内的非标，而两年、三年的非标资产是不可能发三年的产品。”他称。

央行有关负责人在答记者问中表示，部分金融机构发行的资管产品主要投资于非标准化债权类资产，具有期限、流动性和信用转换功能，形成影子银行特征。这类产品透明度较低、流动性较弱，规避了资本约束等监管要求，部分投向限制性领域，大多未纳入社会融资规模统计。

因此，此次征求意见稿规定，资产管理产品直接或者间接投资于非标准化债权类资产的，非标准化债权类资产的终止日不得晚于封闭式资产管理产品的到期日或者开放式资产管理产品的最近一次开放日。

该资管部人士认为，如果此条严格执行，银行会考虑将非标资产去银登中心挂牌，转成非非标，虽然业内也在探讨其他应对方面，但难度很大；由于非标是银行理财投资的重要领域，对非标的限制对银行理财打击很大。

另一位大行人士也表示，“预期收益型产品大部分投资者都是希望一年内，但是一年内的非标多吗？但如果投一年内的债券，恐怕理财产品的收益率就会大跌。”

中国银行理财登记托管中心此前发布的“2017年上半年中国银行业理财市场报告”指出，截至今年上半年，银行理财产品配置非标准化债权类资产的比例达到16.14%，仅次于债券42.51%的占比。 (完)