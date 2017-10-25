焦点：中国买家对快速消费品的需求减弱--调查

路透上海10月24日 - 一项调查结果显示，从饼干、糖果到牙膏和洗发水等消费品销售增长在中国放缓至五年来的最低点，这对于力图吸引这个人口大国的买家的全球企业而言是一个重大挑战。

资料图片：2015年10月，北京，一名女子在超市内购物。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

咨询公司凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)和贝恩(Bain & Co)的报告显示，世界第二大经济体中国对快速消费品的需求减弱，2017年上半年销售较上年同期增长2%。

据这份根据对4万个家庭的调查得出的报告，那是2012年以来最弱的半年增长速度。虽然销售在第三季增长了3.6%，但与大约五年前接近20%的增速相比不可同日而语。

该数据可以反映中国消费者的花钱方式。这对于北京的领导人和全球投资者，以及雀巢(NESN.S)、“帮宝适”品牌母公司宝洁(宝硷,P&G) (PG.N)或可口可乐(KO.N)等厂商来说非常重要，他们在设法挖掘中国近14亿潜在买家的消费能力。

“如今人们喜欢的消费类型截然不同--旅行、时尚、娱乐消费都在强劲增长，”贝恩公司合伙人布鲁诺(Bruno Lannes)表示。

“人们在增加这些领域支出，减少快速消费品支出。”

布鲁诺补充称，廉价美食外卖的兴起使得人们在家做饭的次数减少，也打击了食品杂货店销售。美团点评等外卖企业已吸引了巨额投资。

但杂货店并非所有产品生意都不好。

虽然今年前六个月巧克力、口香糖和糖果销量出现两位数降幅，但酸奶、瓶装水和一些个人护理产品等侧重保健的商品销售则提高不少。

凯度-贝恩报告在官方零售销售数据之外详细展现了消费者支出模式。官方公布数据显示，9月社会消费品零售总额同比增长10.3%。

中国今年迄今的经济增长很强劲，但预计增速在之后几个月将放缓，因较高的融资成本和政府遏制火热房地产市场的举措，开始给经济活动造成压力。

凯度-贝恩(Kantar-Bain)的年度报告也反映出政治因素是如何影响消费市场的。

今年上半年，韩国护肤品和化妆品在中国的销售下降了4.8%，因韩国部署萨德反导系统令中韩外交关系陷入僵局。

凯度消费者指数的中国区总经理虞坚表示，2017年快速消费品在中国的销售增长率预计将略高于去年的2.9%。去年增速为十年来最慢。

虞坚称，的确看到第三季消费有所回升，目前真正关键的是看第四季将表现如何。（完）