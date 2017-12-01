焦点：中国铜产量上升 电动汽车题材推动的铜价涨势或受威胁

路透上海12月1日 - 业内高管周四表示，中国铜产量不断上升，加之围绕其房地产市场放缓的担忧，可能导致投资者撤销在铜市场的大规模看涨押注，或引发铜价出现双位数百分比跌幅。

资料图片：2012年3月，上海洋山港附近一座仓库，一名工人开叉车搬运铜板材。REUTERS/Carlos Barria

“受到房地产市场走软的影响，预计到2018年上半年，我们将看到铜价承压，”混沌投资基本金属组的负责人周钱在亚洲铜业大会的小组讨论会上表示，“我们预计会出现V形轨迹。”

渣打银行大宗商品对冲基金销售部门的Adam Gillard称，该行预计随着30万吨锌供应上线，以及伴随北京继续打压过热楼市令房地产市场放缓，铜需求减弱，铜价会在明年第一季走软。

这番言论表明，过去一个月将上海和伦敦期市铜价推至数年高位的抢购风潮或许过头了。投资者加大多头押注，因电动汽车生产料扩张，带来了长期需求将大幅上升的预期。

中国是全球最大的铜消费国。

铜价承受任何压力，都会迫使中国投机客解除他们在过去一个月中建立的数以十亿美元计的多头押注，进而加剧抛售和铜价下跌的速度。

“铜在第一季面临的最大风险，是价格是否会跌至6,500或6,400美元。这将测试市场上的主导性多头，”Gillard说道。

渣打估计，投机客是在该价位左右建仓的。

“万一铜价随着精炼铜产量增加而下跌，那么我们认为有可能会跌到6,000美元，”他说道，这相当于较当前水准跌去14%。

卖盘规模堪比本月铝遭遇到的突然清仓，因投资者一改看多的押注。中国政府为治理大气污染祭出的一纸减产令，曾让投资者预期铝供给将会短缺，进而押注铝价上涨。

期铝价格11月累计跌去7%，恐会录得2016年5月来单月最差表现，因对减产关停的规模和步伐存疑。

周钱表示，近几年交易商一直都在揣测政策，这也是有这么多资金涌入以及(金属价格)波动的原因。

他表示，明年市场上的资金可能会少一点。(完)