焦点：杠杆收效中国2017年末M2增速创新低 今年初信贷有望反弹

作者 吕雯瑾

资料图片：2013年2月，北京，中国央行总部大楼。REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海1月12日 - 逾一年来中国金融体系去杠杆进程收效显著，2017年末中国M2同比增速降至8.2%，创下历史新低，2017年以M2/GDP衡量的宏观杠杆率亦有望下行。不过年末社融存量增速精准达成去年两会期间提出的“12%左右”的目标，显示金融对实体经济仍然有力。

分析人士并认为，去年12月新增信贷偏低主要受年末监管指标扰动，并不能体现实体融资需求下降。预计2018年初信贷增长将出现明显反弹，而去年末以来金融监管政策密集落地，将打压社融项下信托、委托贷款等非标品种，融资结构上来看料向传统信贷集中，而货币政策将继续维持稳健中性。

央行调查统计司司长阮健弘周五受官方媒体采访时表示，M2下降主要反映了去杠杆和金融监管逐步加强背景下，银行资金运用更加规范，金融部门内部资金循环和嵌套减少，由此派生的存款减少。当前货币信贷运行总体正常，金融对实体经济的支持力度稳固，经济运行韧性增强，企业利润向好。这些为主动去杠杆提供了较好的时间窗口。

“人民银行将继续实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理稳定。”阮健弘表示。

恒丰银行研究院宏观团队蔡浩、高江分析到，去年12月M2增速创纪录的下滑至8.2%的历史低位，且较10月创下的8.8%的低位大幅下探，反映出在去杠杆背景下银行存款增长乏力的现实，且程度较三季末更甚。此外，2017年同业业务的同比萎缩也是M2增速快速下滑的重要原因。

他们并指出，在去杠杆和严监管的宏观环境下，社会融资渠道发生了一些变化，企业债净融资和委托贷款均大幅下降，但本外币贷款、信托贷款和未贴现承兑汇票的同比大幅多增对此进行了对冲，2017年社会融资规模存量同比增长12%顺利达成目标。

中国央行周五公布，2017年12月末广义货币供应量(M2)同比增长8.2%创历史新低，亦低于路透调查中值9.1%。当月新增人民币贷款5,844亿元，创下2016年4月以来最低，此前调查中值10,000亿元；12月末人民币贷款余额120.13万亿元，同比增长12.7%，路透调查中值为13.1%。

此外，2017年12月社会融资规模增量为1.14万亿元人民币，比上年同期少4,999亿元；2017年全年社会融资规模增量累计为19.44万亿元，比上年多1.63万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款增加13.84万亿元，同比多增1.41万亿元。初步统计，2017年社会融资规模存量为174.64万亿元，同比增长12%。

国务院发展研究中心金融研究所王洋表示，从2017年全年数据来看，中国实际经济增长或为6.9%，M2/GDP将出现下降，政治局会议提出的控制宏观杠杆率可以从这个角度得到体现。

中金固收研究团队指出，2017年M2低于GDP名义增速是去杠杆的体现，部分源于压缩了一些资金在金融体系的空转，尤其是同业资产和同业负债的压缩。但由于贷款投放较快，对实体经济资金需求的压缩还不太明显。2018年如果信贷投放得到保障，虽然表外和非标融资受到一定限制，但外汇占款在人民币汇率稳定的情况下可能相对好于2017年，整体看M2未必还会大幅下行，可能8%-9%的区间保持稳定。

中国国务院总理李克强近日称，2017年国内经济延续稳中向好的发展态势，整体形势好于预期，全年国内生产总值（GDP）预计增长6.9%左右。他去年3月在两会期间做政府工作报告表示，2017年经济增长预期目标确定为6.5%左右，广义货币M2和社会融资规模余额预期增长均为12%左右。

中共中央政治局去年12月初召开会议分析研究2018年经济工作，明确坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效，加快住房制度改革和长效机制建设。

中国2017年M2及信贷图表 tmsnrt.rs/2DolrEb

**2018年初信贷料回升**

2017年12月新增人民币贷款5,844亿元，为2016年4月以来最低，较2017年11月的1.12万亿元几近腰斩。不过年末信贷增长乏力受额度和监管指标限制较大，分析人士指出2018年初信贷可能出现明显反弹。

中金固收研究团队指出，金融数据的明显走低并不是实体融资需求下降引发的，主要是金融监管趋严、银行在年末为了达标监管指标集中调整了资产和负债所导致的，具体包括MPA考核、资本充足率约束、流动性指标约束、同业资产和负债比例约束、IFRS9会计准则变化等等。银行在年末一定程度上压缩了贷款投放、同业投资以及债券投资，贷款和同业投资的压缩导致所派生的存款明显低于去年同期，是引发M2下滑的主因。

中金固收表示，2018年初贷款的融资需求依然十分旺盛，居民、房地产企业、城投平台、企业的融资需求都处于相对较高水平，预计贷款、社融和M2会有一定的恢复。

联讯证券分析师李奇霖、钟林楠表示，12月有信贷额度等因素的扰动，非标大增在侧面表明当前融资需求尚可。叠加严监管、偏紧的货币政策与通胀预期升温等因素仍然存在，未来仍需谨慎。

中航信托宏观策略分析师刘长江认为，2018年年贷款应该不会差，一方面，企业信贷需求客观存在，另一方面，商业银行回归本质业务，在压缩其他业务的同时，会在信贷业务上发力。

光大证券固收研究团队此前预测，信贷需求依然旺盛，2018年1月资金状况改善，且不再受额度约束，预计信贷增量会超过2万亿元。

12月中国官方制造业PMI回落0.2个百分点至51.6，但自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

中国去年通胀温和收尾，远低于政府设定的3%目标水平。展望2018年，在低基数和猪肉等食品价格企稳回升影响下，通胀中枢料将上移，全年CPI涨幅可能略高于2%；PPI受制于高基数预计涨幅也有限。因此虽然今年物价上升风险高于去年但通胀总体仍属温和，不会对货币政策构成影响。

**监管趋严，非标后续承压**

中金固收指出，12月社融跟随贷款放缓而放缓，未来关注表外和非标融资受监管政策的影响。12月委托贷款和信托贷款新增规模仍然较高，两者均为四季度以来最高，主因是银行理财在年末集中冲了一把非标规模。未来随着金融监管政策的密集出台，尤其是对通道和非标业务的约束，表外委托贷款和信托贷款的增量可能会下滑，融资需求进一步向表内贷款转移。

联讯证券分析师李奇霖、钟林楠也指出，12月非标大增，与资管新规落地前，银行理财等资管机构把握短暂窗口冲规模有关。随着对委贷新规、集合禁止投信托贷款、委贷等监管要求的出台，非标未来预计会大幅收缩。

西南证券宏观研究团队指出，12月信托贷款同比多增，但信托贷款可能在未来成为监管重点，难以持续增长。随着监管强化和金融机构资金面持续偏紧，社融将延续持续回落态势。

银监会12月22日发布关于规范银信类业务的通知，商业银行在银信类业务中应按照穿透管理要求，对银信类业务进行风险分类，并准确计提资本和拨备；并根据实际承担信用风险纳入统一授信管理，落实授信集中度监管要求。

银监会1月6日发布商业银行委托贷款管理办法，明确委托贷款资金不得作为注册资本金、注册验资，不得用于股本权益性投资或增资扩股等；不得用于生产、经营或投资国家禁止的领域和用途，不得从事债券、期货、金融衍生品、资产管理产品等投资。中国证券投资基金业协会随后也叫停了新增集合资管计划投向委托贷款资产或信贷资产。 (完)