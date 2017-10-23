热点聚焦：中国电动汽车产业蓬勃发展 废电池回收企业看到商机

路透上海10月23日 - 从事废旧电视机和笔记本电脑分拆回收业务多年之后，上海的一家废品回收厂准备分拆一大波新产生的废品：那就是成堆的电动汽车废弃电池。

资料图片：2016年5月，深圳，电动汽车生产线上待装配的电池。REUTERS/Bobby Yip

这家工厂隶属于国企上海金桥集团，工厂经理Li Yingzhe表示，工厂已经取得牌照，正在进行设备升级，以处理快速增长的废弃电池。

“我们相信未来电动汽车数量会有很大增长，”他说。

上海金桥即将进入的这个市场已经有江西赣锋锂业股份有限公司和格林美股份有限公司，这两家公司均自己投资了循环回收工厂，股价也都上涨。即便从事电池回升业务面临高运营成本等困难，也丝毫没有影响市场的信心。

中国政府计划让汽油车最终退出市场的计划，支撑了电动汽车产业的发展以及废品回收利用企业的信心。中国的此项举措是改善城市空气质量和降低对进口石油依赖度措施的一部分。

在比亚迪和吉利等企业的带领下，2016年中国电动汽车销量达到50.7万辆，较上年增长53%。中国政府的的目标是，到2020年的年销量达200万辆，五年后达到700万辆，即在2025年占到汽车总产量的五分之一。

据国际能源署(IEA)，2016年中国占全球电动汽车总销量的逾40%，其后是欧盟和美国。中国亦取代美国，成为电动车数量最多的市场。

中国的锂电池产量亦大增。据工信部数据，今年1-8月，中国生产了67亿只电池，较上年同期增长51%。

所有这些将使中国处于主导全球电动车行业的顶尖地位，同时在电池和回收等相关行业也是独占鳌头。

中国在2009年开始推广电动汽车，随着第一批电动汽车的使用寿命已到，业内专家估计，明年锂电池废物可能高达17万吨。随着汽车销售的增加，这一数字可能将持续翻番。

处理所有这些废物对中国带来巨大问题。锂电池尚未被归类为危险废品，因而不适用于严格的废品处置控制。电池废物中包含钴和镍等重金属，以及有毒残留物，如果未能适当处理的话，可能进入排水沟及土壤。

尽管面临重重挑战，但电池废物对于中国不断成长的回收行业来说，也代表着巨大的机会。

行业智库China Automobile Innovation Centre估计，中国回收市场规模到2023年可能达到310亿元人民币。

比亚迪(002594.SZ)总裁王传福上个月曾形容从报废电池中提取的锂、铜和钴是笔“财富”。

国金证券在给投资者的报告中称，江西赣锋锂业(002460.SZ)这类运用高科技回收废品的较大企业已经在收割获利。赣锋锂业的股价今年已暴涨超过200%。

国金证券还提到了格林美(002340.SZ)，格林美自诩为“城市矿工”，在深圳建有中国最大的动力电池回收拆解厂。格林美股价自1月以来已上涨超过60%。

**回收挑战**

不过，这个行业依然面临着许多障碍。

对许多企业而言，回收锂电池可以说成本高得吓人。回收行业尚未就能带来更多利润、大规模处理报废电池的标准做法达成一致。

一些业内高层还称，在发放贴补和执行现有环保规定来鼓励这个行业方面，中国还做得不够。

“加快回收锂电池是件紧迫的事情，也成为了新能源汽车行业发展的重大问题，”电池制造商天能动力(0819.HK)的董事长张天任在3月中国的两会提案中写到。

张天任说，跳升的废物处理成本以及高赋税已破坏了该行业的商业可行性。

张天任在提案中援引一家回收公司称，从一吨磷酸铁锂废电池中提取出来的材料价值8,110元人民币，但回收成本为8,540元。

张天任还说，由于缺乏标准化的产品设计，回收过程自动化在中国是另一个巨大挑战。

新能源产品开发公司--科陆电子(002121.SZ)的总工程师萧海(音译)8月在一次能源会议上说，不佳和设备和技术(尤其是小生产商)阻碍了自动化的发展。

政府正试图将中国回收系统转变为一个规范的高科技行业。

大型电池生产商被要求建立自己的回收厂，那些造成污染的个体回收商已被迫关停。

中国工信部去年要求该行业引入标准化设计，并在2020年之前将技术提高至“国际”水准。工信部计划在今年底之前发布全面的新电池回收规则。

但天能动力的张天任表示，监管机构并未执行政策，未惩罚不合格的业者。

他说，因为政策没有执行，且没有明确的激励机制，锂电池回收无利可图。

负责监管电动车行业的中国工业和信息化部并未回应置评请求。中国环境保护部也未回应。

目前回收成本当中有很大一部分是由电池业者承担。尽管汽车制造商在技术上负有回收电池的责任，但实际上他们和供应商签署协议由供应商代替他们回收电池。

深圳市创明电池技术有限公司的总经理程天召表示，回收对电池制造商的资源造成了负担。

创明电池位于东莞的工厂每天生产30万只锂电池，合作伙伴包括吉利汽车(0175.HK)等业者。该公司不得不付款给一家回收公司来处理电池。

“如果像我们这样的制造商要负责回收，那么政府肯定需要提供资金来支持我们，”他说。

图表：赣锋锂业与格林美股价表现：reut.rs/2l8Y6B7 (完)