焦点：中国拟到2020年基本实现乙醇汽油全覆盖 消化玉米库存

路透北京9月13日 - 据国家媒体周三引述政府文件称，中国计划到2020年将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。目前中国政府正努力提升玉米的工业需求并治理雾霾。

这是中国政府首次为全国范围内推广E10乙醇汽油设置时间表，不过尚未宣布正式政策。E10乙醇汽油含有10%的乙醇。

目前中国国内车用燃料添加生物燃料的强制标准由各省区制定，没有与美国和巴西类似的全国性强制添加标准。

“这一消息大大提振了业内信心，”卓创资讯分析师毛原飞表示，并称如果没有政府的支持，乙醇可能因为太贵而难以在市场上推广。

对于主要石油业者而言，当局再度努力促进新兴生化燃料行业，将会构成进一步的打击。中国政府周六表示，已经开始研究何时禁止生产及销售传统燃料汽车。

在此之前，中国政府去年底表示将会致力于在2020年之前让乙醇产出倍增，而此时去除堆积如山的库存玉米的压力也越来越大。

据估计，中国国家玉米储备量约为2亿吨，相当于一年的需求量；此前政府为了支持农户，实施了玉米收储计划。如今该计划已经停止。

新华社报导指出，政府的目标是在东北建立一个乙醇生产基地，但未提供进一步细节；中国东北是玉米主要产区。

“专家已经建议扩大乙醇的生产和消费，以平衡供需，并有效处理过剩供应，”国家能源局一名未具名官员称。

这名官员补充称，中国对可再生燃料的使用落后于其他国家，2016年消费量仅有300万吨，还不到燃料总消费量的1%。

周三的报告称，政府还打算在2025年之前，在国内开始大规模生产纤维素生物燃料。这种燃料的原料为草、树木和农田副产品。

中国目前是全球第三大乙醇生产国，但每年约210万吨的产量远远落后于巴西和美国。(完)