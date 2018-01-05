焦点：中国监管层严控杠杆 消费信贷证券化红火盛况喊停

路透北京1月5日 - 中国小额贷款企业为了在网贷市场扩张，而大量发行资产支持证券(ABS)的热潮，在监管趋严的背景下，今年料将放缓。

资料图片：2013年11月，人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

小额贷款企业通过将消费贷款打包成证券，在中国新兴的ABS市场上出售给机构投资者，筹集了数十亿美元的资金。

许多中国的大型网络和科技公司都发行了小微贷款支持的ABS。阿里巴巴(BABA.N)的关联企业--蚂蚁金服，在这一市场上占据了主导，而京东(JD.O)、百度(BIDU.O)、唯品会(VIPS.N)和小米科技的附属金融部门，也通过发行ABS筹得资金。

不过行业消息人士表示，ABS市场今年势必将放缓，因监管机构盯上了贷款企业的高债务水平和资产披露有限等问题。

12月1日出台的规定，要求以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算，融资总额与资本净额的比例按规定执行。

东方金诚国际信用评估有限公司结构性融资部总经理郭永刚表示，中国的交易所和中国银行间市场交易商协会(NAFMII)已经暂停批准互联网微贷公司发行消费贷款支持证券。

NAFMII上周修订了消费贷款支持证券的披露规定，以反映央行更高的透明度要求。

过去两年内消费贷款支持证券规模扩大了逾34倍，所筹资金用于支持个人购买最新款iPhone或海外度假之类的消费贷款。

中国资产证券化分析网的数据显示，2017年证券发行规模约为4,894亿元人民币(753.6亿美元)，2016年为989亿元人民币。

将贷款重新打包为资产支持证券，允许债权方将贷款移出资产负债表，绕开了政府对于贷款与股权资本比例的限制。

**最大发行人**

路透根据中国资产证券化分析网的数据计算得出，蚂蚁金服是最大的消费贷款支持证券发行人，2017年占到总发行规模的60%。

根据兴业银行(601166.SS)旗下兴业研究统计，蚂蚁金服在重庆市的两家小贷公司净资本合计106亿元人民币，但截至去年6月末，总贷款余额2,651亿元。兴业研究称，这两家小贷公司存量ABS余额超过2,500亿元。

兴业研究在12月的一篇报告表示，这两家小贷公司融资总额与资本金额的比例远远超过了重庆银监局2.3倍的杠杆要求。

两名知情消息人士向路透表示，在中国政府公布新规之际，蚂蚁金服默默撤回了价值数十亿美元的ABS产品发行计划。

其中一名消息人士指出，中国人民银行多位官员已与蚂蚁金服会面，讨论蚂蚁金服消费金融业务高杠杆问题。消息人士表示，在蚂蚁金服降低杠杆水平之前，中国央行可能会阻止蚂蚁金服发行新的消费贷款证券。

蚂蚁金服表示，取消发行计划是因为2017年底融资情势紧俏及债市定价上升。

蚂蚁金服在一封电邮中表示，公司计划向重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司及重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司增资，将资本由目前的38亿元提高到120亿元。

央行并未回覆传真置评请求。

**上路时间短、揭露不足**

微型贷款企业及中国的资产支持证券(ABS)市场发展历史不长，对试图评估风险的评等机构和投资人设下了严峻的挑战。

“我们用于数据分析的假设及参数估值可能和实际情形有某种程度的落差，”中诚信证券评估有限公司高级分析师郑凯文表示，他指出贷款公司的营业历史不长。

根据中诚信，消费者贷款有价证券化产品目前还没有任何的违约。

但东方金诚的郭永刚表示，违约的可能性恐遭到“低估”，因信用评等的资料并不完备，且消费者贷款迅速扩张。

贷款公司表示，在政府清理之前，中资的中小银行业者、以及对风险容忍度较高的民间资金，是微型贷款证券最热络的买家。

2017年3月，江苏银行和与德邦证券共同发起设立江苏银行--德邦证券消费金融ABS创新投资基金，该基金为国内首只消费金融资产支持证券(ABS)基金。

公司消息人士称，尽管政府想方设法控制消费贷款支持证券，但由于很多交易都是“场外”进行，因此很难加以控制。

这些私下销售在地方性金融资产交易所和股票交易中心、以及国内科技巨头支持的基于互联网的金融交易平台进行，政府难以追踪。

一些评级机构和贷款公司称，由于信息披露有限，他们无法准确估算这类私下交易的总规模。

东方金诚的郭永刚表示，一些选择私下销售的贷款公司运作质量较差，所采取策略较激进，而且风险控制体系不完善。

“由于场外产品发行相关信息披露不足，借款人有可能从多个渠道贷款，而且贷的有可能就是不合规的校园贷或购房首付款贷款，”他并称。(完)