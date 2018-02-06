焦点：中国紧货币严监管组合明晰 防金融风险去杠杆全面发力

作者 李铮

路透上海2月6日 - 始于去年上半年的中国金融严监管，步入2018年后防风险政策继续密集出台。今年宏观政策核心导向是降杠杆和防风险，纵观“一行三会”等监管部门今年工作部署，延续紧货币严监管的政策组合已明晰，去杠杆将全面发力，尤其是针对金融控股集团的监管料强化。

开年以来，金融监管部门检查和处罚促进落实的力度也明显升级，制度对市场的强制性约束力突显。中国金融问题根源在于高杠杆，围绕着三年时间打赢防范化解重大风险攻坚战的安排，业内普遍预计，降杠杆成为解决当下金融风险累积的主要举措，通过大力度推进降杠杆，金融泡沫将逐步得到消化。

“中央高度关注去杠杆工作，这是一个大战略，金融防风险仍有很多艰巨工作要做，...今年整体货币政策肯定是从紧的，基调还是这样子，前些年的刺激性政策会继续退出。”一位不愿具名的监管官员对路透称。

从央行对经济增长和物价形势的判断看，今年货币政策仍然可能稳中趋紧。央行副行长易纲稍早撰文强调，今年要管住货币供给总闸门，进一步完善宏观审慎政策框架，探索将影子银行、房地产金融、互联网金融等纳入宏观审慎政策框架，将同业存单、绿色信贷业绩考核纳入MPA（宏观审慎评估）考核等。

国家金融与发展实验室理事长李扬日前表示，去杠杆是问题的集中所在，管理金融风险的重点是在去杠杆，要准备迎接防范风险的各种各样的严格监管措施。

他并指出，过去追求GDP增长速度造成大量假的数字，带来了大量的不良资产，在全国金融工作会议后，有些地方开始把过去GDP水分挤掉，这是好事，“挤GDP水分的过程，其实也就是降低金融风险的过程。”

FOST首席分析师冯建林亦持相同观点。他指出，鉴于原有增长模式依赖于加杠杆，政府、国企、居民的债务风险都在积累，并对应为金融业资产泡沫，今年推动高质量发展的一项重要工作是去杠杆，这与当局开始弱化对速度的追求实质是相通的。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤上月在达沃斯论坛上表示，针对影子银行、地方政府隐性债务等突出问题，中国争取在未来三年左右时间，使宏观杠杆率得到有效控制，金融结构适应性提高，金融服务实体经济能力增强，系统性风险得到有效防范，经济体系良性循环水平上升。

根据央行初步测算，2017年三季度末中国总杠杆率比2016年末高出3.7个百分点，增幅比2012—2016年平均增幅低9.6个百分点。

国家金融与发展实验室的研究报告则显示，去年前三季度，中国杠杆率出现两大变化：宏观上，实体经济总杠杆率趋稳，杠杆率由一季度的237.5%提升到二季度238.2%和三季度的239.0%；结构上，由于杠杆转移，中国杠杆率风险有所降低。

**降杠杆全面发力**

从监管部门最近的动向看，全面去杠杆的导向相当明显。央行管住货币供给总闸门，并完善宏观审慎框架，银监会、证监会和保监会“三会”等部委的政策都是继续完善制度、强化监管。

银监会上月召开年度工作会议，部署了10项工作。针对企业部门的杠杆率，第一项工作就是着力降低企业负债率，推动企业结构调整和兼并重组，严格控制对高负债率企业融资，建立联合授信和债权人委员会两项机制，加快不良贷款处置速度。

同时，发改委、国资委、工信部都在部署处置“僵尸企业”；发改委、央行、财政部等七部门则联合发布市场化债转股实施具体通知，允许采用股债结合的综合性方案，相当于是放宽了债转股的政策限制，开了股债结合的口子。

一位政策观察人士直言，从严厉反对明股实债，到现在允许股债结合，这种政策大变脸令人感到意外，“为了促进降杠杆，监管部门似乎不要底线了。”

针对居民杠杆率，银监会部署今年的第二项工作便是努力抑制居民杠杆率，重点是控制居民杠杆率的过快增长，打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为，严控个人贷款违规流入股市和房市，继续遏制房地产泡沫化倾向。

针对地方政府债务问题，去年12月27-28日的全国财政工作会议要求“有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债”。目前，财政部正在清理PPP项目，预计今年将大力度清理规范地方政府变相举债问题；银监会也表示，今年要配合整顿地方政府隐性债务。

保监会则明确了保险防风险的政策框架，包括完成重点领域风险防控与处置、打击违法违规保险经营活动和薄弱环节监管制度建设三大类21项工作任务，强调要培训审慎稳健的投资文化，并推出《保险资金运用管理办法》；证监会今年则会在打击市场乱象方面进一步发力，IPO通过率低或成常态。

此外，监管部门处罚违规行为延续高压态势。据公开信息不完全统计，今年1月全国各银监机构累计公布了497张罚单，全月罚款近9亿元人民币，其中同业、理财、不良资产假出表、票据业务违规办理等是金融机构吃罚单的重灾区。

**金融控股集团监管料强化**

金融风险的复杂性，还体现在部分金融控股公司内部各种交叉与利益输送，滋生各类风险。对此，监管亦有必要强化。

央行金融研究所所所长孙国峰就指出，金融风险从微观审慎角度分析，既有金融机构资本质量的问题，也有金融机构资产风险属性的问题。关于资本质量问题，一些金融机构的资本是由实体经济提供的，还是金融机构通过各种金融手段自己创造出来的？金融机构的资本有没有承担风险和吸收损失的能力？

“如果实体经济没有为金融体系提供那么多资本，金融体系的资本就是自己创造的，那么就会产生明股实债的问题。实际上一些资本起不到吸收损失的能力，不能够承担风险。”他说。

他并举例称，近些年中国有一些典型的非金融企业发展成为金融控股集团，下面有包括银行、信托、保险、券商等各类金融机构，旗下银行给相关的其他子公司贷款，获得资金后其他子公司再对金融机构进行注资，那么金融机构的资本金就不是真正的资本金，起不到吸收损失的作用，也起不到制约金融扩张的作用。

1月5日，银监会下发《商业银行股权管理暂行办法》，直击违规使用非自有资金入股、代持股份、滥用股东权利“掏空”银行等乱象。办法要求，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东入股商业银行的数量不得超过两家，或控制商业银行的数量不得超过一家。

银监会主席郭树清此前接受人民日报专访时也提到，少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。

FOST研究报告指出，从中长期看，以本轮强化监管为转折，中国金融行业发展将进入一个新的轨道。前些年，在经济快速增长和监管政策相对宽松的情况下，金融业增速明显高于GDP，金融业在经济的比重已经相当高了；“在新的发展轨道上，预计金融业发展将减速，占GDP的比重也将回落，这样，金融泡沫将逐步得到消化。”（完）